Aussichten im ostdeutschen Maschinenbau trüben sich ein

Eine Mitarbeiterin arbeitet an Statoren für Elektromotoren und Generatoren.

Leipzig. Trotz hoher Auslastung trüben sich einer Umfrage zufolge die Geschäftsaussichten im ostdeutschen Maschinen- und Anlagenbau ein. Das geht aus einer am Donnerstag in Leipzig veröffentlichten Befragung des VDMA Ost (Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau) hervor. Zwar bewerteten im zweiten Quartal dieses Jahres noch vier von fünf Unternehmen ihre Geschäftssituation als gut oder sehr gut, allerdings hielten sich Kunden mit neuen Bestellungen zurück. Daher blicken die Maschinenbauer weniger optimistisch in die Zukunft.

Gründe für die verhaltenere Kundennachfrage seien unter anderem Handelshemmnisse und der Wandel in der Automobilindustrie. Für die Umfrage wurden 350 Firmen in Berlin, Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen befragt.