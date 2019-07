Klima-Aktivistin Greta Thunberg auf dem Weg nach Berlin

Greta Thunberg nimmt am Freitag an einem Klima-Protest im Berliner Invalidenpark teil. Danach geht es für sie weiter nach Brandenburg.

Klima-Aktivistin Greta Thunberg hat sich erneut auf die Reise nach Deutschland gemacht. Die 16 Jahre alte Schwedin stellte am Donnerstagmorgen ein Foto von sich auf Twitter, das sie vor einem Zug in Stockholm zeigt. "Ich bin jetzt auf dem Weg nach Deutschland und dann nach Frankreich", schrieb sie dazu.

Am Freitag werde sie ab 10 Uhr an einem Klimaprotest im Invalidenpark in Berlin-Mitte teilnehmen. Dort will sie nach Angaben eines Sprechers der Klimaschutzbewegung Fridays for Future eine Rede halten. Tausende Demonstranten werden zu der Kundgebung erwartet - trotz Schulferien. Ein Demonstrationszug ist nicht geplant.

Abertausende unterstützen Thunberg im Kampf gegen den Klimawandel

Thunberg hat im August 2018 damit begonnen, vor dem schwedischen Reichstag in Stockholm für einen beherzteren Kampf ihres Landes gegen die Klimakrise und für die Einhaltung der Pariser Klimaziele zu demonstrieren. Aus ihrem einst einsamen Protest ist eine internationale Klimaschutzbewegung entstanden, an der sich weltweit Abertausende Schüler, aber auch Studierende, Wissenschaftler und weitere Menschen beteiligen, darunter auch viele in Deutschland.

Nach Teilnahmen an Klimaprotesten in Berlin und Hamburg im März ist es für die junge Schwedin der dritte Deutschland-Besuch dieser Art. In der französischen Normandie wird ihr am Sonntag ein Preis überreicht. Am Dienstag wird sie dann auf einer Veranstaltung der französischen Nationalversammlung in Paris eine Rede halten.

