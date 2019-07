Polizei will Berliner Luftraum stärker überwachen

In einem internen Untersuchungsbericht zieht die Polizei Konsequenzen aus dem Anschlag am Breitscheidplatz.

Berlin.. Die Polizei zieht weitere Konsequenzen aus dem Anschlag auf dem Breitscheidplatz. Die Behörde will unter anderem den Luftraum stärker überwachen. In einem internen Bericht, der noch vom ehemaligen Polizeipräsidenten Klaus Kandt in Auftrag gegeben worden war, hat die Behörde den Einsatz aufgearbeitet und Stärken und Schwächen ausgewertet.

Der etwa 100-seitige Bericht, dessen Grundlage der bereits veröffentlichte „NaKom-Bericht“ ist, sollte eigentlich im Februar dieses Jahres vorgestellt werden. Die Veröffentlichung wurde aber mehrfach verschoben. An der Analyse waren mehr als 100 Polizisten aus den Direktionen und dem Landeskriminalamt beteiligt. Darin werden Empfehlungen aufgelistet, die sich teilweise schon in der Umsetzung befinden.

Polizei hat Schwächen bei der Luftabwehr

Ein Ergebnis der Analyse ist, dass für die Polizei eine Abteilung „Luft“ sinnvoll wäre, die sich intensiver mit Drohnentechnik- und der Abwehr der Fluggeräte beschäftigt. Denn bislang wäre man im Fall einer Attacke aus der Luft weitestgehend schutzlos ausgeliefert. Dabei gebe es technische Lösungen: Etwa Szenarien, in denen die Steuerung von Drohnen, die in einen Luftraum eindringen, übernommen wird. In der Analyse kommt die Polizei zu dem Schluss, dass der Einsatz und die Abwehr von Drohnen unerlässlich für den Schutz von Großveranstaltungen und Staatsbesuchen seien. Derzeit sei die Berliner Behörde aber auf den Bund oder private Anbieter angewiesen. Bei der Berliner Polizei sind eigene Drohnen derzeit bei der Tatortvermessung im Einsatz. Bei Großlagen wie Fußballspielen kommt Technik vom Bund zum Einsatz.

Die Behörde kommt auch zu der Erkenntnis, dass die Betreuung der Opfer und von Angehörigen verbessert werden muss. Ein Ansatz wäre bei derartigen Großlagen auch, dass Polizisten verstärkt in Krankenhäusern als Ansprechpartner vor Ort sind.

Andere Erkenntnisse der Fehleranalyse befinden sich bereits in der Umsetzung. So sollen große Einsatzlagen häufiger geübt werden. Seit dem Anschlag im Dezember 2016 gab es bereits 20 Großübungen. Zuletzt war das etwa Ende März dieses Jahres in einem Einkaufscenter in Steglitz der Fall. Im Oktober des vergangenen Jahres übte die Behörde den Einsatz bei einem Terroranschlag in einer Notaufnahme. Die Großübung fand damals im Wenckebach-Klinikum in Tempelhof-Schöneberg statt.

Eine frühe Erkenntnis war auch, dass die Führung solcher Einsätze umstrukturiert werden muss. Die Koordination über Kenntnisse zum Einsatz müsse dringend verbessert werden, heißt es. Jetzt gebe es geschulte Führungsgruppen von sechs Dienstkräften, die bei Lagen wie am Breitscheidplatz zusammenkommen. Vorher hatte man Leute aus verschiedenen Bereichen zusammengezogen, die dann den Einsatz betreut und später übergeben haben.

Senden von Echtzeitbildern nicht möglich

Polizisten bemängeln auch, dass die Behörde derzeit über keine geeignete Kamera- und Auswertetechnik verfüge. So sei etwa das Senden von Echtzeitbildern nicht möglich. Das einzige Bildübertragungsfahrzeug sei seit geraumer Zeit nicht funktionstüchtig. Nötig sei auch eine Erneuerung der Technik der Beweissicherungs- und Dokumentationsfahrzeuge. Diese seien veraltet und unzuverlässig.

Gewerkschaft fordert mehr Transparenz

Gefordert wird auch eine Instandsetzung der polizeilichen Trainings- und Übungsstätten und eine Koordinierungsstelle zur psychosozialen Notfallversorgung und eine Personenauskunftstelle, um Opfer, Angehörige und Zeugen besser betreuen zu können. Ein entsprechender Schutz gegen Überfahrtaten wie das Pollersystem am Breitscheidplatz sei nicht polizeilich nutzbar, weil sie nicht zu transportieren seien.

Bei der Gewerkschaft der Polizei drängt man nun darauf, den Bericht öffentlich zu machen: „Uns geht es bei der Nachbetrachtung des Terroranschlages nicht darum, irgendjemandem den schwarzen Peter für strukturelle Probleme zuzuschieben. Damit beschäftigten sich insgesamt drei Untersuchungsausschüsse. Für uns ist entscheidender, welche Schlussfolgerungen wir aus dem Einsatz ziehen, um in Zukunft besser auf derartige Lagen reagieren zu können“, sagte der stellvertretende GdP-Landesvorsitzende Stephan Kelm der Berliner Morgenpost auf Nachfrage.

Spätestens beim nächsten Anschlag müsse sich Berlins Politik fragen, so Kelm, was seit dem 19. Dezember 2016 unternommen wurde und warum man Ideen eines detaillierten und durchaus selbstkritischen Berichtes nicht umgesetzt habe. „Zusätzliche Maßnahmen kosten Geld, aber sie sind für die Sicherheit notwendig, weshalb uns schon interessiert, was sich davon im Doppelhaushalt wiederfindet“, so Kelm weiter. Der GdP-Landesvize fordert Videoüberwachung an belebten Plätzen, die Möglichkeit zum Abseilen aus der Luft für Spezialkräfte sowie die konsequente Einbindung von antiterrorspezifischen Trainingsmöglichkeiten in die neuen Einsatztrainingszentren.

Sonderermittler deckte Versäumnisse auf

Zehn Monate nach dem Anschlag am Breitscheidplatz hatte der Bundesanwalt und Sonderermittler Bruno Jost bereits zahlreiche Versäumnisse aufgelistet. Auf 72 Seiten warf er damals den Behörden zahlreiche Versäumnisse vor. Er kam allerdings auch zu dem Schluss, dass man die heutigen Erkenntnisse über Fehler, die gemacht wurden, im Licht der damaligen Zeit sehen müsse. Damals, zum Höhepunkt der Flüchtlingskrise, habe vieles nicht dem gesetzlichen Vorgehen entsprochen.