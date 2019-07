Brandenburg will mehr Erzieher ausbilden

Potsdam. Immer mehr Menschen in Brandenburg interessieren sich für den Beruf des Erziehers. Deshalb bietet das Land ab dem kommenden Schuljahr mehr Ausbildungsmöglichkeiten auch für Seiteneinsteiger an. An vier weiteren Oberstufenzentren (OSZ) können sich Interessierte neben ihrer praktischen Arbeit in Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe zum Erzieher ausbilden lassen, wie das Bildungsministerium am Mittwoch mitteilte. Diese Ausbildung biete neben einer Vergütung auch direkte Praxiserfahrungen, erklärte dazu Bildungsministerin Britta Ernst(SPD). Damit werde die Möglichkeit zum Seiteneinstieg in die Erziehertätigkeit erleichtert.

Die Ausbildung ist kostenfrei. Nach drei Jahren schließen die Auszubildenden die Ausbildung als "Staatlich anerkannte Erzieherin" oder "Staatlich anerkannter Erzieher" ab.

Eine Erzieher-Ausbildung haben im Schuljahr 2018/2019 rund 3200 Schülerinnen und Schüler absolviert, 1800 davon in Teilzeitform. Sie qualifizierten sich neben ihrer Tätigkeit in sozialen Einrichtungen schulisch an einem Oberstufenzentrum. 75 Prozent der Absolventinnen und Absolventen wurden anschließend im Bereich der Kindertagesbetreuung eingestellt, weitere in den Bereichen Hilfen zur Erziehung, Jugendarbeit und Jugendsozialarbeit.