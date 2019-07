Klage gegen Entlassung wegen rechter Aktivitäten

Seine Aktivitäten im rechtsradikalen Milieu haben einem Zivilangestellten der Bundeswehr seinen Arbeitsplatz gekostet. Das Bundesverteidigungsministerium begründete die fristlose Kündigung des 62-Jährigen Ende 2018 mit dem Fehlen der erforderlichen Verfassungstreue. Der Mann soll Mitglied einer rechten Kameradschaft gewesen sein und an mehreren Veranstaltungen der rechtsradikalen Szene teilgenommen haben.

Gegen die Kündigung klagte der 62-Jährige vor dem Berliner Arbeitsgericht. Am Mittwoch wurde sein Fall dort verhandelt, das Urteil wird für den frühen Nachmittag erwartet. Der Kläger war seit 1983 als Zivilangestellter zunächst für die Nationale Volksarmee der DDR tätig und wurde nach der Wiedervereinigung von der Bundeswehr übernommen. In den vergangenen Jahren arbeitete er als Hausmeister an den Bundeswehrstandorten Gatow in Berlin und Strausberg (Märkisch-Oderland).

Einen Vorschlag des Gerichts, die fristlose in eine fristgerechte Kündigung umzuwandeln, lehnten die Prozessbevollmächtigten des Ministeriums am Mittwoch ab. Die zuständige Kammer muss daher ein Urteil fällen.