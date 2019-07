Baseballschläger-Mord im Clan-Milieu: Freispruch

14 Monate wurde vor einer Jugendkammer des Landgerichts ein brutaler Mord im Clan-Milieu verhandelt. 50 Verhandlungstage lang blieb es ungeachtet der Brisanz solcher Fälle ruhig im Gerichtssaal. Doch am letzten Tag, der Vorsitzende hatte gerade mit der Urteilsverkündung begonnen, kam es zum Eklat. Auslöser: Issa R., Oberhaupt einer polizeibekannten Großfamilie und Vater des Angeklagten.

Von seinem Platz im Zuschauerbereich stimmte der Clan-Chef ein ohrenbetäubendes Geschrei an, beschimpfte den Vertreter der Staatsanwaltschaft, sprach von „Verrätern“ aus der Szene, die seinen Sohn beschuldigt hätten und ließ sich einfach nicht beruhigen. Vieles von dem, was er in den Saal hinein schrie, war unverständlich. Teils weil es zusammenhanglose Tiraden waren, teils, weil R. zwischendurch immer mal wieder von Deutsch auf Arabisch wechselte. Dabei hätte Issa R. allen Grund zur Zufriedenheit gehabt, denn das Gericht hatte seinen Sohn soeben frei gesprochen.

Doch R. war keineswegs beruhigt. Ganz im Gegenteil, immer lauter und schriller wurde das Geschrei. Weder Angehörige noch die Anwälte seines Sohnes konnten den Mann stoppen. Auch alle Versuche der Justizwachtmeister, von der ruhigen Aufforderung, sich zu beruhigen bis zum unmissverständlichen „Ruhe oder Raus“, blieben unwirksam. Den Justizwachtmeistern gelang es schließlich, den schreienden R. zunächst aus dem Verhandlungssaal und schließlich aus dem Gerichtsgebäude zu bugsieren. Zeugen zufolge sollen seine Beschimpfungen und Hasstiraden auf der Turmstraße unvermindert weiter gegangen sein.

Polizeiaufgebot in Britz nach der Tat.

Foto: Steffen Pletl

Drinnen erklärte der Vorsitzende der 8. Jugendkammer am Mittwoch derweil, wieso die zahlreichen von der Staatsanwaltschaft vorgelegten Indizien nach Auffassung des Gerichts nicht für eine Verurteilung des Angeklagten reichten. Der vorangegangene Eklat ließ den ursprünglichen Anlass für den Prozess fast in den Hintergrund treten. Es ging um rivalisierende arabische Großfamilien, Immobiliengeschäfte und einen angeblich nicht zurückgezahlten Kredit in sechsstelliger Hohe. Eine Konstellation, die schließlich in einem unfassbar brutalen Verbrechen mündete, begangen am 17. Mai 2017 gegen 8 Uhr morgens am Neumarktplan in Britz.

Ali O., das spätere Opfer hatte an diesem Morgen wie üblich seine Kinder zur Schule gebracht und war gerade zurückgekehrt, als er aus heiterem Himmel von drei vermummten Männern attackiert wurde. Einer der Angreifer schlug dabei immer wieder mit einem Baseballschläger auf den Kopf des 43-Jährigen ein. Von „massiven Schlägen“ sprach der Vorsitzende am Mittwoch in seiner Urteilsbegründung, die auch andauerten, als das Opfer längst regungslos auf dem Boden lag. Zeugen der Tat gab es genug, am Neumarktplan herrschte zum Tatzeitpunkt bereits reger Betrieb. Selbst Kinder mussten das schreckliche Geschehen mit ansehen.

Streit zwischen Opfer und Familie R. eskalierte

Zwischen Ali O. und der Familie R. schwelte bereits lange vor der Tat ein Streit, der zunehmend eskalierte. O. hatte bereits mehrfach bei der Polizei Strafanzeigen gestellt und zudem offenbar über Facebook massive Vorwürfe und Beschimpfungen an die Adresse der Familie R. verbreitet. Gegangen sein soll es um einen Kredit für ein Immobiliengeschäft, den O. Clan-Chef Issa R. angeblich gewährt hatte und den er nun zurückforderte.

Dass der Angeklagte Ismael R. die Schläge ausgeführt haben soll, erfuhr die Polizei angeblich von einem Informanten aus dem Clan-Milieu. Für eine Anklage und die Anordnung der Untersuchungshaft reichte das aus, für eine Verurteilung allerdings nicht. 80 Zeugen bot die Staatsanwaltschaft auf, darunter viele, die die Tat direkt beobachtet hatten. In der Hauptverhandlung stellte sich dann allerdings heraus, dass viele Zeugen nur einen Teil des Geschehens beobachtet hatten. Und Angaben zu den Tätern waren noch spärlicher, da diese vermummt waren. Die Aussage „Größe und Statur könnte hinkommen“, war dem Gericht zu wenig.

Das Opfer starb noch am Tatort.

Foto: Steffen Pletl

Es gebe zwar Hinweise auf eine Beteiligung der Familie des Angeklagten an der Tat, nicht aber auf eine Täterschaft des Angeklagten, stellte das Gericht fest. Das gilt auch für eine DNA-Spur, die die Staatsanwaltschaft vorlegte. Im Inneren der Hosentasche des Opfers war DNA-Material des Angeklagten festgestellt worden, Zusammen mit Aussagen von Zeugen, ein Täter habe sich an den Hosentaschen des am Boden liegenden zu schaffen gemacht, für die Anklagebehörde ein wichtiges Indiz, sollen die Täter bei dem Opfer doch nach einem Schuldschein gesucht haben.

Ein Sachverständiger wollte im Prozess jedoch nicht ausschließen, dass das DNA-Material des Angeklagten auch auf anderem Weg in die Hosentasche des Opfers gelangt sein könnte. Trotz der Enttäuschung über diese Form der Beweiswürdigung will die Staatsanwaltschaft in dem Fall nicht locker lassen. Anklagevertreter Ralph Knispel kündigte bereits Revision an.