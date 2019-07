Sommerliche Temperaturen in Berlin und Brandenburg

Potsdam/Berlin. Für die nächsten Tage werden in Berlin und Brandenburg sommerliche Temperaturen erwartet. Für den Donnerstag kündigte der Deutsche Wetterdienst (DWD) einen Wechsel aus Sonne und Wolken an, es soll aber meist trocken bleiben. Die Höchstwerte liegen dabei zwischen 24 und 27 Grad. Am Freitag soll es bis zu 28 Grad warm werden. Jedoch rechnen die Meteorologen zeitweise mit Schauern, ab den Nachmittagsstunden seien auch vereinzelt Gewitter möglich. Die 30-Grad-Marke soll laut Prognosen dann am Samstag erreicht werden. Es sei im Verlauf des Samstags aber wieder mit Niederschlag zu rechnen.

Wie aus dem Online-Wettertrend des DWD für Berlin und Brandenburg hervorgeht, könnte die 30-Grad-Marke ab Mitte nächster Woche erneut überschritten werden - dann werden bis zu 32 Grad erwartet. Zuvor liegen die Maximalwerte zwischen 28 und 29 Grad.