Schleusung von Vietnamesen: 31-Jähriger kommt vor Gericht

Berlin (dpa/bb) – Weil er als Mitglied einer international agierenden Gruppierung an der Schleusung von vietnamesischen Staatsbürgern über Deutschland nach Großbritannien beteiligt gewesen sein soll, kommt ein 31-Jähriger heute vor das Berliner Landgericht. Viele der Geschleusten seien im Zielland zum illegalen Anbau von Cannabis eingesetzt worden, so eine Gerichtssprecherin. Aufgabe des Angeklagten sei es gewesen, Schleusungsfahrten für eine Teiletappe von Deutschland nach Frankreich zu organisieren. Der 31-Jährige soll im Jahr 2010 an sechs Taten beteiligt gewesen sein. Im Januar 2019 sei er schließlich nach Auslieferung aus Lettland in Deutschland festgenommen worden.

( dpa )