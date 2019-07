In der Nacht schiebt sich der Kernschatten der Erde vor den Mond. Ihren Höhepunkt erreicht die partielle Mondfinsternis um 23.30 Uhr.

Himmelsspektakel Partielle Mondfinsternis in Berlin und Brandenburg zu sehen

Der Mond verdunkelt sich über Deutschland – und verschwindet teilweise. Magie? Nein – am Dienstag ist eine seltene partielle Mondfinsternis zu sehen. Besonders daran: Mehr als die Hälfte des Himmelkörpers verschwindet. Ihren Höhepunkt erreicht die partielle Mondfinsternis um 23.30 Uhr.

In Teilen Berlins und Brandenburgs ist das Himmelsspektakel gut zu erkennen.

Beginn der partiellen Mondfinsternis. Ein Teil des Mondes wird vom Kernschatten der Erde verdeckt.

Foto: Thomas Peise

Der Mond liegt zwischen 22 Uhr und 1 Uhr im Kernschatten der Erde. Eine Mondfinsternis kann es nur bei Vollmond geben. Mond, Erde und Sonne stehen dann auf einer Linie. Die von der Sonne angestrahlte Erde wirft wie ein Sonnenschirm einen Schatten in den Weltraum. Wenn der Mond dann durch diesen Schatten läuft, sieht man eine Mondfinsternis. Steht der Trabant im vollen Umfang in diesem Schatten, spricht man von einer totalen Finsternis. Das ist diesmal aber nicht der Fall. Der Mond taucht nur zu rund 65 Prozent in den Kernschatten ein,