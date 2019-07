In Teilen von Mariendorf und Marienfelde kommt derzeit kein Strom aus der Leitung. Die Störung soll bis zum Abend behoben sein.

Viele Haushalte in Mariendorf und Marienfelde sind derzeit ohne Strom. Das teilte der Störungsmelder des Stromnetzes Berlin am Dienstagnachmittag mit. Betroffen sind demnach die Straßen Birnhornweg, ein Teilstück des Mariendorfer Damms und der Titlisweg in der Nähe der Trabrennbahn. Laut Stromnetz Berlin soll die Störung bis um 18.30 behoben sein.

Stromausfälle können telefonisch beim 24h-Störungsmanagement unter der Telefonnummer 0800 211 25 25 gemeldet werden.