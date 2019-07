Finalrunde der Basketball-EM 2021 an Deutschland vergeben

München. Die Finalrunde der Basketball-Europameisterschaft findet in zwei Jahren erstmals seit 1993 wieder in Deutschland statt. Die K.o.-Phase der EM 2021 wird in Berlin ausgetragen, dazu steigt eine von vier Vorrunden in Köln. Das entschied der Vorstand des Kontinentalverbands FIBA Europe bei der Vergabe des Turniers am Montag in München. Tschechien, Georgien und Italien sind die Gastgeber für die weiteren drei Vorrundengruppen.

Das Turnier soll vom 2. bis 19. September mit insgesamt 24 Teams stattfinden, diese werden auf vier Gruppen aufgeteilt. Die Mannschaft von Bundestrainer Henrik Rödl um NBA-Profi Dennis Schröder ist als Gastgeberteam automatisch in der Vorrunde in der Kölner Lanxess Arena dabei und rechnet sich Hoffnungen auf eine Medaille aus. Die Finalrunde beginnt mit dem Achtelfinale und wird in der Berliner Mercedes-Benz Arena im K.o.-Modus ausgetragen.

Der Deutsche Basketball Bund ist nach 2015, 1993, 1985 und 1971 zum insgesamt fünften Mal Ausrichter von EM-Spielen. Vor vier Jahren scheiterte das deutsche Team angeführt von Dirk Nowitzki knapp in der Vorrunde von Berlin, der Superstar trat anschließend aus der Nationalmannschaft zurück.

Ihren bislang einzigen Titelgewinn feierte die DBB-Auswahl bei der bis dato letzten EM-Finalrunde vor eigenem Publikum in München. Vor 26 Jahren gehörte auch der heutige Coach Rödl zum Team des Überraschungssiegers. Anschließend holte die deutsche Mannschaft in der Ära Nowitzki WM-Bronze 2002 und EM-Silber 2005.