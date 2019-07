Autofahrer kracht in Gegenverkehr: drei Verletzte

Landwehr. Ein Betrunkener ist am Sonntag in Landwehr (Dahme-Spreewald) mit seinem Auto in den Gegenverkehr auf der Landstraße gefahren. Dabei stieß der 51-Jährige gegen 13.15 Uhr mit dem Wagen einer entgegenkommenden Fahrerin zusammen, wie die Polizei am Montag mitteilte. Die Frau (52) wurde schwer verletzt, der Fahrer und sein 58-jähriger Beifahrer erlitten ebenfalls Verletzungen. Alle drei kamen zur Behandlung in ein Krankenhaus.

Ein Atemalkoholtest ergab bei dem Fahrer einen Alkoholwert von 0,64 Promille. Beide Autos wurden abgeschleppt, der Gesamtschaden betrug laut Polizei rund 18 000 Euro. Die Landstraße war bis 16 Uhr vollgesperrt.