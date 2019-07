Eisbären-Neuzugang Lapierre: "Möchte Meisterschaft gewinnen"

Berlin. Neuzugang Maxim Lapierre startet mit großen Ambitionen in seine erste Saison bei den Eisbären Berlin. "Es gibt nur ein Ziel: Ich möchte eine Meisterschaft gewinnen", sagte der langjährige NHL-Profi am Dienstag in einem Interview auf der Internetseite des Hauptstadtclubs aus der Deutschen Eishockey Liga. Die Eisbären hatten den 34 Jahre alten kanadischen Stürmer vom Schweizer Club HC Lugano verpflichtet, Lapierre erhält einen Zweijahresvertrag.

"Die Eisbären haben eine große Tradition, innerhalb der vergangenen 20 Jahre viele Meisterschaften gewonnen und mir wurde von einer großen Eishockeyleidenschaft in dieser schönen Stadt berichtet", sagte der Routinier zu seinem Wechsel. Lapierre bestritt in der nordamerikanischen Profiliga insgesamt 694 Spiele, kam dabei auf 72 Tore und 82 Vorlagen. In der NHL stand er zuletzt 2015 für die Pittsburgh Penguins auf dem Eis, mit Kanada holte er vergangenes Jahr Olympiabronze.