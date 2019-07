Brandenburg kritisiert Bahnkonzept "Deutschlandtakt"

Potsdam. Der jüngste Entwurf des Bahnfahrplanmodells "Deutschlandtakt" stößt in Brandenburg auf Kritik. Es gebe weiteren Erörterungsbedarf, teilte das Verkehrsministerium in Potsdam auf eine Anfrage aus der CDU im Landtag mit. Bei den Verhandlungen mit dem Bund besteht Brandenburg unter anderem auf Verbesserungen im Bahnverkehr nach Berlin und in Südbrandenburg.

Mit dem "Deutschlandtakt" will die Bahn die Zahl ihrer Fahrgäste bis 2030 verdoppeln. Ein jüngst vom Bundesverkehrsministerium vorgelegter zweiter Gutachterentwurf für den Bahnverkehr der Zukunft enthält einige Verschlechterungen gegenüber dem ersten Entwurf von Ende 2018. Die CDU-Opposition und der Verband Pro Bahn warfen der Landesregierung Versäumnisse bei den Verhandlungen mit dem Bund vor.