Müller: Preiserhöhung für Einzeltickets nicht ausgeschlossen

Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD) hat am Montagmorgen im RBB-Inforadio seine Pläne zur Einführung eines Jahrestickets im öffentlichen Nahverkehr (ÖPNV) für 365 Euro verteidigt. Im Gespräch wies er die Kritik zurück, wonach das 365-Euro-Ticket zu Lasten Brandenburgs gehen könnte. Er wolle die weiteren Schritte mit dem Nachbarland abstimmen, so Müller.

Nicht ausgeschlossen sei, dass im Gegenzug die Preise für Einzeltickets erhöht werden, so Müller. Es gehe darum, „die zu belohnen, die viel mit der BVG fahren, die darauf angewiesen sind und die auch umsteigen wollen vom Auto“.

Müller hatte seinen Vorschlag am vergangenen Wochenende bei einem Termin in Zürich unterbreitet und Wien als Vorbild genannt. In Deutschland testen derzeit Bonn und Reutlingen mit Hilfe von Bundesförderung 365-Euro-Karten. Für Berlin kostet die Umweltkarte des Verkehrsverbunds Berlin-Brandenburg (VBB) bislang 761 Euro.

Die BVG wies anschließend darauf hin, dass mehr Fahrzeuge und Personal nötig seien, wenn auf diese Weise mehr Menschen auf den ÖPNV umstiegen. Der VBB verwies auf starke Einnahmeverluste für Verkehrsunternehmen, die der Staat dann kompensieren müsse. Zudem müssten begleitend zu kostensenkenden Maßnahmen bei den Tarifen ÖPNV-Leistungen und Infrastruktur massiv ausbaut werden. Für die Kunden sei eine gute Qualität des ÖPNV wichtiger als der Tarif.