Linke-Fraktionschef Wolf: „Der Mietendeckel ist Notwehr“

Berlin.. Der Vorsitzende der Linkenfraktion im Berliner Abgeordnetenhaus, Udo Wolf, hat die geplante Einführung des Mietendeckels verteidigt. „Es ist eine Notwehraktion“, sagte der Politiker im Interview mit der Berliner Morgenpost. „Der Mietendeckel ist jetzt die Ultima Ratio, nachdem alle anderen Maßnahmen nicht den notwendigen Effekt erzielt haben.“

Der rot-rot-grüne Senat hat, wie berichtet, beschlossen, die Mieten in Berlin rückwirkend zum 18. Juni dieses Jahres für fünf Jahre einfrieren zu lassen. Ein entsprechendes Gesetz soll im Oktober vorliegen. So will die Stadt Zeit gewinnen, um genügend neue landeseigene Wohnungen zu bauen, die den Mietmarkt in Berlin entspannen sollen. Gegen diesen Mietendeckel hat sich massiver Widerstand formiert. Mehrere Wohnungsunternehmen haben angekündigt zu klagen, sollte das Gesetz verabschiedet werden.

Wohnungsbesitzer machen sich Sorgen

Nach Ansicht des Linken-Fraktionschefs ist der Deckel wegen der stark steigenden Mieten in Berlin dagegen gerechtfertigt „in dem Maß, in dem die grundrechtlich verbürgte Sozialpflichtigkeit des Eigentums nicht mehr berücksichtigt wird, insbesondere durch die börsennotierten Unternehmen, die anfangen, auf steigende Mieteinnahmen zu spekulieren, müssen wir sehen, wie wir die Sozialpflichtigkeit durchsetzen“, sagte Wolf.

Die Sorgen vieler kleinerer Wohnungsbesitzer, sie könnten in finanzielle Notlage geraten, wenn sie die Mieten nicht mehr anpassen können, sieht der Fraktionschef nicht. „Wir haben eine klare Härtefallregelung, die gerade denjenigen hilft, die ökonomisch unter Druck geraten könnten“, sagte Wolf. Das geplante Gesetz sehe darüber hinaus auch Regelungen vor, durch die Modernisierungen und auch Mietsteigerungen vorgesehen sind, aber nur sehr begrenzt und reguliert. „Nach allem, was wir bislang überblicken, auch bei den Genossenschaften und gemeinwohlorientierten Gesellschaften, ist keine ökonomische Schieflage zu befürchten“, so Wolf.

Berliner Senat betritt juristisches Neuland

Mit dem geplanten Mietendeckel betritt der Berliner Senat juristisches Neuland. Rechtliche Bedenken sollen aber nach Angaben Wolfs in den kommenden Wochen beseitigt werden. „Wir werden uns im Gesetzgebungsverfahren sehr genau ansehen müssen, an welchen Stellen wir die Härtefallregelung noch präzisieren, damit gemeinwohlorientierte Anbieter und Genossenschaften nicht in eine wirtschaftliche Notlage geraten.“ Das Gesetz müsse „sehr genau und präzise“ formuliert sein, weil klar sei, „dass es mehrfach von der Immobilienlobby beklagt werden wird“.

Mittlerweile gibt es mehrere Gutachten zum geplanten Mietendeckel, die teilweise zu sehr unterschiedlichen Ergebnissen kommen. Ein Teil der Untersuchungen hält den Mietendeckel für verfassungswidrig, weil dadurch Bundesrecht verletzt würde. Ein anderer Teil hält Mietbeschränkungen für möglich.

Das Unternehmen Deutsche Wohnen, mit 110.000 Wohnungen der größte private Vermieter in der Stadt und der Hauptbetroffene eines Mietendeckels, hat bereits ebenfalls Widerstand angekündigt. Der Konzern hat seinen Mietern jetzt einen eigenen Mietendeckel angeboten, wonach die Wohnkosten 30 Prozent des Haushaltseinkommens nicht übersteigen sollen.