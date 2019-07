Ikea nimmt jetzt gebrauchte Möbel zurück

Wozu alte Möbel kostenpflichtig auf dem Sperrmüllhof entsorgen, wenn sie stattdessen von einem neuen Besitzer weiter genutzt werden können? Mit dem Projekt „Zweite Chance“ möchte das schwedische Einrichtungsunternehmen Ikea dazu beitragen, dass seine Möbel, die sich noch in einem guten Zustand befinden, aber vom Besitzer nicht mehr gebraucht werden, bei anderen Kunden weiter Verwendung finden.

Demnach können künftig Kunden ihre gebrauchten Möbel in den Ikea-Filialen in Zahlung geben, die dann in der „Fundgrube“ weiterverkauft werden sollen. Ab Montag wird dieser Service in allen 53 deutschen Ikea-Einrichtungshäusern angeboten. Im September 2018 gab es bereits in fünf Filialen eine Testphase, darunter neben Berlin-Lichtenberg auch in Kaarst, Siegen, Hannover und Würzburg. Seit Jahren kämpft Ikea gegen sein Wegwerf-Image. Mit dieser Initiative will der schwedische Konzern seinen Möbeln ein längeres Leben geben – und dem eigenen Unternehmen in Sachen Nachhaltigkeit mehr Glaubwürdigkeit verleihen.

Um welche Produkte handelt es sich?

Ikea hat rund 1000 Artikel definiert, die für einen Rückkauf in Frage kommen. Darin eingeschlossen sind nur originale Ikea-Möbel. Hauptsächlich handelt es sich dabei um besonders beliebte Produktgruppen wie Esstische und Stühle, Kommoden oder Couch- und Beistelltische, um die Wiederverkaufschancen zu erhöhen. Auf der Internetseite Ikea.de können die Kunden nachschauen, welche Möbelstücke an der Aktion beteiligt sind. Alle Produkte, die für einen Rückkauf in Frage kommen, sind im Portal „Zweite Chance“ aufgeführt. Produkte, die dort nicht zu finden sind, sind von der Aktion ausgeschlossen.

Wie abgenutzt dürfen die Möbel sein?

Für den Rückkauf akzeptiert Ikea nur Artikel, die in einem guten bis sehr guten Zustand sind. Demnach muss das Produkt vollständig sein und einwandfrei funktionieren. Außerdem dürfen die alten Möbelstücke nur minimale Gebrauchsspuren aufweisen und im Originalzustand nicht verändert worden sein. Das Alter der Möbelstücke spielt dabei keine Rolle.

Wie erfolgt die Bezahlung?

Bei der Rückgabe der Produkte wird der Kaufpreis anteilig zurückerstattet. Im Internetportal müssen die Kunden Angaben über den Zustand des Produktes machen und erhalten anschließend einen unverbindlichen Preisvorschlag. Abhängig vom Zustand handelt es sich hierbei um eine Rückerstattung von 30 bis 50 Prozent des Kaufpreises. Das Geld wird nicht in Bar ausgezahlt, sondern durch einen Warengutschein ausgeglichen.

Wie läuft die Rückgabe ab?

Für die Rückgabe der Möbelstücke ist eine vorherige Anfrage über das Internetportal von Ikea nötig. Auf der Seite www.ikea.de/ZweiteChance wird zunächst das Produkt gewählt, das man abgeben möchte, dann gibt es Fragen bezüglich des Zustands des Produkts. Anschließend erhält man einen unverbindlichen Preisvorschlag. Dieser ist Grundlage für das Rückkaufangebot, das im Einrichtungshaus gemacht wird. Die Rückgabe im Ikea-Markt erfolgt am Umtauschschalter. Wichtig ist, dass das Möbelstück im aufgebauten Zustand zurückgegeben wird, damit Mitarbeiter den Zustand beurteilen können. Stimmen alle Angaben mit dem tatsächlichen Zustand des Produkts überein, erhält der Kunde einen Warengutschein in Höhe des Preisvorschlags. Der alte Kaufbeleg ist nicht erforderlich.

Was passiert mit den alten Möbeln?

Die gebrauchten Möbel werden in der Fundgrube ausgestellt. Hier sind die Produkte zum Rückkaufpreis plus Mehrwertsteuer für neue Kunden erhältlich.

Wie lief die Testphase?

„Zu den bisherigen Erfahrungen aus der Testphase in den fünf Pilotenhäusern können wir sagen, dass unsere Kunden das Angebot gern annehmen und dass wir den Service in den beteiligten Einrichtungshäusern gut in die bestehenden Abläufe integrieren konnten“, teilte Sprecherin Kim Steuerwald mit. Bei dem Test seien vor allem Klassiker wie das Billy-Regal, Kommoden und Kleinmöbel wie Stühle beliebt gewesen. Der Verkauf der Produkte in der Fundgrube der beteiligten Einrichtungshäuser zeige, dass eine Nachfrage nach gebrauchten Möbeln bestehe. Die meisten „Zweite Chance“ Produkte hätten innerhalb von zwei Tagen einen neuen Besitzer gefunden.

Was sagt der Naturschutzbund?

Der Naturschutzbund Deutschland (Nabu) begrüßt, dass der Service nun bundesweit angeboten wird. „Kunden, die sich für gebrauchte Möbel entscheiden, setzen ein klares Zeichen für den Umwelt- und Naturschutz“, sagt Leif Miller, Bundesgeschäftsführer des Nabu. „Noch immer landen zu viele noch funktionsfähige Möbel in der Müllverbrennung, daher muss der Gebrauchtmöbel-Markt unbedingt gestärkt werden.“

