Traktorfahrer verliert Bewusstsein: Stirbt bei Zusammenstoß

Calau. Ein Traktorfahrer ist in Calau im Kreis Oberspreewald-Lausitz vermutlich wegen gesundheitlicher Probleme während der Fahrt ums Leben gekommen. Der 66-jährige Mann aus dem nahen Ort Gosda sei bewusstlos geworden und dann mit seinem Fahrzeug gegen eine Begrenzung des Grundstücks geprallt, berichtete die Polizei am Sonntag. Die Einsatzkräfte hätten noch versucht, ihn wiederzubeleben, doch ohne Erfolg. Warum der Mann auf dem Traktor bewusstlos wurde, war zunächst unklar. Der Unfall hatte sich nach Polizeiangaben bereits am Freitag ereignet.