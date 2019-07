Kaum Einschränkungen im Urlaubsverkehr

Urlaubsreisende und Rückkehrer sind am Wochenende in Berlin fast überall gut durchgekommen - egal ob sie per Bahn, Flugzeug oder Auto unterwegs waren.

Berlin. An den Berliner Flughäfen und Bahnhöfen ist der Reiseverkehr trotz der Sommerferien am Wochenende entspannt geblieben. Im Flugverkehr gebe es keine größeren Ausfälle, sagte Daniel Tolksdorf, Sprecher der Flughafengesellschaft Berlin Brandenburg. Zuletzt waren am Freitag zwölf Maschinen in Tegel ausgefallen, weil sie andernorts wegen Unwettern nicht starten konnten. "Es bewegt sich wieder alles im normalen Bereich". Reisende sollten dennoch zwei Stunden vor Abflug im Terminal sein.

"Wir merken natürlich, dass es voll ist", schilderte der Sprecher die Lage. Am Samstag gab es noch Staus bei der Gepäckabfertigung einiger Maschinen aus Frankfurt und München, die wegen Unwetters verzögert ankamen. An beiden Berliner Flughäfen waren demnach am Samstag rund 100 000 Passagiere unterwegs. "Wir haben bereits jetzt regen Rückreiseverkehr von Urlaubern, aber es verteilt sich über die Sommerferien ganz gut", so Tolksdorf. Ein besonders hohes Aufkommen werde demnach nur noch für das letzte Ferienwochenende erwartet.

Die Deutsche Bahn meldete keine größeren Störungen. "Im Fernverkehr läuft alles stabil", sagte ein Sprecher am Sonntag. Nur am Bahnhof Berlin-Spandau kam es am Sonntagvormittag zeitweise zu Störungen. Einige Züge mussten wegen eines Polizeieinsatzes durchfahren, andere verspäteten sich. Auch mit den Klimaanlagen der Züge gebe es keine besonderen Probleme.

Auf den Straßen in Berlin und Brandenburg kam es laut ADAC-Verkehrsmeldungsdienst nur am Sonntag auf dem Berliner Ring zu größeren Staus. Zwischen Glindow und dem Dreieck Werder gab es auf einer Länge von drei Kilometern kein Vorankommen. Zwischen Niederlehme und Königs Wusterhausen waren es vier Kilometer Stau.