Mann in Berlin durch Stiche schwer verletzt

Berlin. In Berlin-Hohenschönhausen ist ein Mann durch mehrere Stiche schwer verletzt worden. Die Polizei hat nach dem Angriff am Freitagabend zwei Tatverdächtige festgenommen, wie die Leitstelle am Samstagmorgen mitteilte. Vermutlich sei mit einem Messer auf den Mann eingestochen worden, hieß es. Die "BZ" schrieb von einer "meterlangen Blutspur" und einer Notoperation des Mannes in einer Klinik. Demnach ist das Opfer auf einem Supermarktparkplatz zusammengebrochen. Die Polizei konnte zunächst keine weiteren Details nennen. Unklar war auch, ob noch Lebensgefahr besteht.

( dpa )