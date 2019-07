Amazon als "Glamazon" bei CSDs mit eigenem Wagen

Berlin. Auch der Internetriese Amazon beteiligt sich in diesem Jahr an Christopher-Street-Day-Paraden. Das Unternehmen ist an diesem Samstag in München dabei sowie am 27. Juli in Berlin. "Erstmalig nimmt Amazon auch in Berlin, dem Standort mit über 2000 Mitarbeitern in vielfältigen Bereichen von Logistik, über Customer Service bis hin zu Forschung, mit einem eigenen Wagen an der Christopher Street Day Parade teil", sagte eine Sprecherin. Nach dem Start in München 2018 sei dies der nächste Einsatz für Amazons interne Aktivistengruppe "Glamazon", die die Teilnahme organisiere. Auch die Deutsche Bahn ist dieses Jahr erstmals beim CSD mit einem Wagen vertreten.

Vor 50 Jahren wehrten sich in der Christopher Street in Manhattan Besucher der Bar "Stonewall Inn" gegen willkürliche Kontrollen und Schikanen. Die darauffolgenden Krawalle gelten als Meilenstein der LGBTIQ-Bewegung. LGBTIQ steht für Lesben, Schwule, Bisexuelle, Trans*, Intersexuelle und queere Menschen. An die New Yorker Ereignisse von 1969 und den Kampf für Gleichberechtigung erinnern heute weltweit zahlreiche Paraden, Demos und Feste im Sommer.