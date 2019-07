Sanierungsarbeiten sind an einer Schule im Gange.

Schulen Millionengelder fließen in Schulsanierungen in Brandenburg

Potsdam. Brandenburgs Kommunen investieren in den Umbau und die Sanierung von Schulen in ihrer Trägerschaft mehrere Millionen Euro. Weil im Handwerk aber Fachkräftemangel herrscht und die Auftragsbücher der Unternehmen voll sind, muss vielerorts mehr Geld für die Maßnahmen in die Hand genommen werden, wie eine Umfrage der Deutschen Presse-Agentur ergab.

Laut Mario Behnke, Sprecher des Landkreises Oder-Spree, meiden Auftragnehmer angesichts der aktuell sehr hohen Auslastung der Planungsbüros und Bauunternehmen zunehmend die öffentlichen Vergabe- und Auswahlprozesse und arbeiten eher für die Privatwirtschaft. "Dies führt mitunter zu zeitlichen Verschiebungen von geplanten und notwendigen Baumaßnahmen", sagte er. Zudem sorge der hohe Auslastungsgrad der Unternehmen für höhere Baupreise im Bereich der Inflationsrate, da sowohl Arbeitskosten als auch Materialpreise gestiegen seien.