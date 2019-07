Berlin. Wegen Unwettern sind am Freitagabend am Berliner Flughafen Tegel zwölf innerdeutsche Flüge gestrichen worden. Es handele sich um Flüge nach Frankfurt am Main, München, Köln/Bonn und Stuttgart, sagte ein Sprecher der Flughafengesellschaft Berlin Brandenburg. Wegen Unwettern dort hätten die Flieger in Berlin nicht starten können. Von Berlins zweitem Flughafen Schönefeld im Südosten der Stadt lagen zunächst keine Meldungen über gestrichene Flüge vor.

( dpa )