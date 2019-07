Falsche Polizisten: Angeklagter schweigt zunächst

Berlin (dpa/bb) – Ein 33-Jähriger, der als Mitglied einer Bande falscher Polizisten über Monate hinweg ältere Menschen betrogen haben soll, hat vor dem Berliner Landgericht zunächst geschwiegen. Der Mann soll laut Ermittlungen zu einer Gruppierung gehört haben, die von Berlin aus Kontakt zu Senioren in Polen und Frankreich aufgenommen hatte. Der 33-Jährige sei als Anrufer aktiv gewesen und habe sich dabei als Kriminalbeamter ausgegeben, heißt es in der am Freitag zu Prozessbeginn verlesenen Anklage. Die mutmaßliche Bande soll mehr als 68 000 Euro erbeutet haben.

Dem 33-Jährigen werden 18 Taten zur Last gelegt. In zehn Fällen sei es allerdings bei einem Versuch geblieben. In der Zeit von August 2018 bis Januar 2019 habe der Geschädigte den Opfern gegenüber behauptet, ihre Ersparnisse seien in Gefahr und müssten gesichert werden. So habe er sie zur Übergabe von Geld und Schmuck gedrängt. Ein Mittäter habe die Beute abgeholt. Die Anklage lautet auf gewerbs- und bandenmäßigen Betrug.

Der Angeklagte mit polnischer Staatsbürgerschaft wurde im Januar in Berlin festgenommen und befindet sich seitdem in Untersuchungshaft. Drei mutmaßliche Mittäter seien in Polen verhaftet worden, hieß es im Prozess. Die beiden Verteidiger erklärten, ihr Mandant werde sich möglicherweise zu einem späteren Zeitpunkt zu den Vorwürfen äußern. Der Prozess wird am 2. August fortgesetzt.