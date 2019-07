Abgeordnetenwatch: Bürger können Landtagskandidaten befragen

Potsdam. Knapp acht Wochen vor der Landtagswahl hat die Transparenzorganisation Abgeordnetenwatch die Plattform zur Befragung der Direktkandidaten der Parteien freigeschaltet. Bürger könnten den Kandidaten in ihrem Wahlkreis über diese Plattform direkt Fragen stellen, erläuterte Initiativen-Sprecherin Christina Lüdtke am Freitag in Potsdam. Zudem gebe es Informationen zum politischen Werdegang der Kandidaten. Bei denjenigen, die bereits im Landtag vertreten waren, gibt es auch Angaben zu der Tätigkeit im Landtag und dem Verhalten bei wichtigen Abstimmungen.

Abgeordnetenwatch sei 2004 in Hamburg gegründet worden und sei bei allen Bundestags-, Landtags- und Europawahlen aktiv, um für die Bürger größtmögliche Transparenz bei der Wahl der Direktkandidaten zu schaffen, sagte Pressesprecherin Léa Briand. Inzwischen seien mehr als 200 000 Fragen von Bürgern gestellt und zu 80 Prozent von den Kandidaten beantwortet worden. Fragen und Antworten werden von einem ehrenamtlichen Team moderiert, um etwa Beleidigungen und falsche Behauptungen auszuschließen.

Anfang August werde noch ein Kandidatencheck freigeschaltet, der wie der "Wahlomat" der Bundeszentrale für politische Bildung Hinweise gebe, welcher Kandidat am ehesten die eigenen Positionen vertritt. Dazu müssen die Kandidaten noch 18 Fragen etwa zur Finanzierung des Pannenflughafens BER, zum Mobilfunkausbau oder zur Migrationspolitik beantworten.

In Brandenburg ist die Organisation seit der Landtagswahl 2009 aktiv. Bei der Wahl 2014 seien etwa 200 Fragen von Bürgern gestellt worden, sagte Lüdtke. In diesem Jahr rechnet sie mit deutlich mehr Anfragen.