U-Bahnhof Spichernstraße ab Montag gesperrt

Ein Mann steigt vom Gleis in eine U-Bahn.

Berlin. Fahrgäste der U-Bahn-Linie 9 müssen sich ab Montag zwischen den Bahnhöfen Zoologischer Garten und Güntzelstraße auf Ersatzverkehr einstellen. Am Bahnhof Spichernstraße werde ein Aufzug eingebaut und ein neuer Bodenbelag verlegt. Deswegen werde der Bahnhof gesperrt, hieß es in einer Pressemitteilung der Berliner Verkehrsbetriebe (BVG). Ab Donnerstag soll die U9 zumindest tagsüber wieder wie gewohnt fahren.

Ab Mittwochnacht gilt der Ersatzverkehr dann nur noch in den Nachtstunden von 23.00 Uhr bis 03.30 Uhr am Morgen - das gilt bis zum 22. August. In dieser Zeit wird auch die U-Bahnstation Kurfürstendamm nachts nicht angefahren, weil der Tunnel der U1 saniert wird.