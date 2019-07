Falschgeld per Post aus Italien: 50-Jähriger geschnappt

Berlin. Weil er sich per Post 100 gefälschte 20-Euro-Scheine besorgt haben soll, ist ein Mann in Berlin-Moabit verhaftet worden. Das teilte die Generalstaatsanwaltschaft am Freitag auf Twitter mit. Durch einen Hinweis aus Italien bekamen die Ermittler in der Hauptstadt demnach Wind von der Sache: Sie schnappten den Empfänger, nachdem dieser die Sendung abgeholt und geöffnet hatte. Behördensprecher Martin Steltner sagte auf Anfrage, der Haftbefehl sei bereits am Mittwoch ergangen. Dem 50-Jährigen werde Beteiligung an Geldfälschung vorgeworfen.

( dpa )