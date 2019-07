Brände Drei brennende Fahrzeuge in der Nacht in Berlin

Berlin. Die Berliner Feuerwehr hat in der Nacht zum Freitag drei brennende Fahrzeuge gelöscht. Weil ein Feuer im Industriegebiet am Tempelhofer Weg gemeldet wurde, rückte die Feuerwehr mit einem Großaufgebot aus. "Dort sind auch Tanklaster, Werkstätten und Lager, es war unklar, was brannte", sagte ein Feuerwehrsprecher am Freitagmorgen. Am Ende stellte sich heraus, dass ein Auto und ein Kleintransporter in Flammen standen. Die Einsatzkräfte löschten die Fahrzeuge, verletzt wurde bei dem Brand niemand.

Ein weiterer Kleintransporter geriet wenig später in Spandau in Brand. Die Feuerwehr löschte das Feuer im Cosmarweg. Das abgestellte Fahrzeug brannte vollständig aus, verletzt wurde niemand. Die Polizei ermittelt in beiden Fällen wegen Brandstiftung.