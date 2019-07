Steigende Nachfrage bei Brandenburger Tafeln

Potsdam. Bei den Brandenburger Tafeln steigt die Nachfrage nach Lebensmitteln und Gebrauchsgütern. "Es gibt immer mehr Hartz-IV-Empfänger, die als sogenannte Aufstocker zu uns kommen", sagte der Vorsitzende des Landesverbands der Tafeln in Berlin-Brandenburg, Andreas Noack, der Deutschen Presse-Agentur. "Da die Armut zunimmt, ist der Bedarf größer geworden." In Brandenburg gibt es Noack zufolge derzeit 43 Tafeln, die jüngste sei kürzlich in Seelow (Märkisch-Oderland) entstanden. Demnächst werde die 44. Tafel in Oderberg (Barnim) gegründet. Hinzu kommen zahlreiche Lebensmittelausgabestellen in verschiedenen Orten.

( dpa )