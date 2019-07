U-Bahn Bauarbeiten in Berlin: An diesen Tagen ist die U9 in der City West unterbrochen

Es stehen Bauarbeiten am Bahnhof Spichernstraße an. Während der Sperrpause richtet die BVG einen Ersatzverkehr mit Bussen ein.

Nahverkehr An diesen Tagen ist die U9 in der City West unterbrochen

Neue Einschränkungen für die Nutzer der U-Bahnlinie 9 (Osloer Straße – Rathaus Steglitz): Am U-Bahnhof Spichernstraße in Wilmersdorf beginnt am Montag, dem 15. Juli, eine neue Phase bei der Modernisierung der Station. Unter anderem soll dort ein Aufzug eingebaut werden. Dafür ist der Übergangstunnel zwischen den Bahnsteigen für die U3 und die U9 bereits seit mehr als einem Jahr geschlossen. Die Fahrgäste müssen oberirdisch einen längeren Umweg gehen. Für den neuen Aufzug wird laut BVG nun frischer Beton angeliefert und verarbeitet. Dafür müsse der U-Bahnhof vom 15. bis 17. Juli geschlossen werden, der Zugverkehr werde auf der Linie zwischen den Stationen Zoologischer Garten und Güntzelstraße unterbrochen.

BVG richtet Ersatzverkehr mit Bussen ein

Während der Sperrpause richtet die BVG einen Ersatzverkehr mit Bussen ein. Weil die Station Güntzelstraße nicht barrierefrei zugänglich ist, fahren die Busse bis Berliner Straße. Vom 17. Juli an soll die U-Bahn im Bahnhof Spichernstraße dann wieder durchfahren, bis 22. August sonntags bis donnerstags allerdings nur jeweils bis 23 Uhr. In der verlängerten Nachtpause bis 3.30 Uhr werde dann weiter gearbeitet.

Und da auch noch der Tunnel der U1 zu sanieren ist, wird die U-Bahnstation Kurfürstendamm gleich mit geschlossen, vom 17. Juli bis 22. August jeweils zwischen 22 Uhr abends und Betriebsbeginn gegen 3.30 Uhr am nächsten Morgen. Wegen der Sanierungsarbeiten ist der U1-Verkehr noch voraussichtlich bis 12. Dezember eingeschränkt. Sonntags bis donnerstags fahren auf der Linie ab 22 Uhr keine Züge zwischen den Stationen Gleisdreieck und Uhlandstraße.

Wie berichtet, wird am Bahnhof Uhlandstraße bis weit in das nächste Jahr der westliche Zugang wegen Baufälligkeit gesperrt. Erst im September will die BVG einen Zeitplan für die Sanierung bekanntgeben. Die Verkehrsbetriebe haben, wie viele andere öffentliche Auftraggeber auch, derzeit erheblich Mühe, aufgrund des Baubooms in der Stadt ausreichend geeignete Firmen für ihre Arbeiten zu finden.

Weitere Sperrung zwischen Alexanderplatz und Jannowitzbrücke

Weitere Bauarbeiten bei der U-Bahn kündigte die BVG auch schon an: Weil Tunnel und Gleise saniert werden, fahren auf der Linie U8 vom 28. Juli bis 5. September keine Züge zwischen Alexanderplatz und Jannowitzbrücke, zwischen Alexanderplatz und Gesundbrunnen gibt es dann Pendelverkehr im 20-Minuten-Takt. Noch bis 5. September fährt die U7 ohne Halt im U-Bahnhof Zwickauer Straße durch.