Pistorius für genaueres Hinsehen bei der AfD

Potsdam. Niedersachsens Innenminister Boris Pistorius (SPD) hält es für geboten, dass der Verfassungsschutz die aktuellen Entwicklungen in der AfD genau analysiert. "Wenn man sich die mehrfache Häutung - nenne ich es mal - der AfD seit 2013 anguckt und welche Machtkämpfe da jetzt toben, dann wird das die nächste zentrale Frage sein", sagte Pistorius am Donnerstag nach einem Treffen der SPD-Innenminister in Potsdam.

Die Nachwuchsorganisation der AfD, die Junge Alternative (JA), wird wie der rechtsnationale "Flügel" in der AfD vom Bundesamt für Verfassungsschutz als "Verdachtsfall" im Bereich des Rechtsextremismus eingestuft. Für die Gesamtpartei gilt das nicht. Der "Flügel" und sein Gründer, der Thüringer Fraktions- und Landeschef Björn Höcke, waren zuletzt von Angehörigen der Partei, die sich selbst als "gemäßigt" bezeichnen, scharf attackiert worden.

Der Verfassungsschutz stufte die Identitäre Bewegung (IB) am Donnerstag nach jahrelanger Prüfung als rechtsextremistisches Beobachtungsobjekt ein. Pistorius begrüßte dies: "Erstens bietet es die Möglichkeit, nachrichtendienstliche Mittel einzusetzen also über die Beobachtung öffentlicher Inhalte hinauszugehen", sagte er. "Gleichzeitig geht es vor allem auch darum, ein politisches Signal zu setzen."