Schröter: Waldbrände besser im Verbund löschen

Potsdam. Bund und Länder sollen nach Angaben von Brandenburgs Innenminister Karl-Heinz Schröter (SPD) Waldbrände aus der Luft gemeinsam gezielter bekämpfen. "Auf jeden Fall wird es eine Verbundlösung geben, und zwar eine große, an der sich entweder alle oder ein großer Teil der Länder beteiligen werden", sagte Schröter am Donnerstag nach einem Treffen der SPD-Innenminister in Potsdam. Es sei davon auszugehen, dass auch der Bund dabei mitmache. Ob es eine europäische Unterstützung geben werde, sei noch offen.

Brandenburg setzt nach Angaben Schröters weiter auf die Brandbekämpfung mit Hilfe von Bundespolizei und Bundeswehr. Eine eigene Hubschrauberstaffel will das Land nicht etablieren: "Es wäre falscher Ehrgeiz, wenn jedes Bundesland versuchen würde, jede Kompetenz, die man braucht, selbst aufzubauen." In der Lieberoser Heide, einem munitionsbelasteten Gebiet in Brandenburg, brennt es seit mehreren Tagen. Auf einem früheren Truppenübungsplatz in Lübtheen in Mecklenburg-Vorpommern hatte ein großflächiger Waldbrand rund eine Woche lang gewütet.