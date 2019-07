Dachstuhlbrand: Ersatzwohnungen für Hausbewohner

Stahnsdorf. Die Bewohner eines Mehrfamilienhauses in Stahnsdorf (Potsdam-Mittelmark) mussten Donnerstag wegen eines Feuers ihre Wohnungen verlassen. Die Gemeindeverwaltung habe Ersatzwohnungen organisiert, sagte eine Sprecherin. Über die Anzahl der betroffenen Hausbewohner konnte sie zunächst keine Angabe machen. Das Feuer brach gegen 6.00 Uhr auf einem Balkon in der Wannseestraße aus und griff auf den Dachstuhl über. 58 Feuerwehrleute löschten die Flammen in den Morgenstunden. Ein Bewohner hatte den Brand bemerkt und seine Nachbarn geweckt, sodass niemand verletzt wurde, teilte ein Sprecher der freiwilligen Feuerwehr Stahnsdorf mit. Warum es zu dem Brand in dem dreigeschossigen Haus kam, wird nun ermittelt.

( dpa )