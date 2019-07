Abschiebung von Miri-Chef: Berlin will Druck auf organisierte Kriminalität hochhalten

In der Nacht zu Mittwoch wurde ein führendes Mitglied des Miri-Clans abgeschoben. Berlins Innsenator Geisel will den Druck hochhalten.

Berlin/Bremen. Berlins Innensenator Andreas Geisel (SPD) hat die Abschiebung eines führenden Mitglieds des libanesischen Miri-Clans aus Bremen begrüßt. Geisel sprach am Donnerstag von einem "erfolgreichen Schlag gegen die Clankriminalität in Bremen" und betonte: "Dies zeigt auch, dass die Verabredungen auf der Innenministerkonferenz in Kiel im letzten Monat erste Wirkungen entfalten - insbesondere was die bundesweite Zusammenarbeit zwischen verschiedenen Behörden angeht."

Auch in Berlin werde man den eingeschlagenen Weg konsequent weiter gehen und "den Druck auf die organisierte Kriminalität hochhalten", teilte Geisel mit. "Auch wenn der Weg lang ist: Unsere Sicherheitsbehörden werden diesen Personen weiterhin auf den Füßen stehen. Da wo es möglich ist, kommen auch Abschiebungen in Betracht."

Geisel hatte am Rand der Innenministerkonferenz im Juni gesagt, dass er versuchen wolle, einzelne Kriminelle in den Libanon abzuschieben. Er habe mit den libanesischen Behörden in Beirut darüber gesprochen, "welche Möglichkeit besteht, Aufenthaltsbeendigung umzusetzen".

Im aktuellen Fall war der 46-jährige Mann, einer der führenden Köpfe des libanesischen Miri-Clans, in der Nacht zu Mittwoch von der Polizei zu Hause abgeholt und in den Libanon geflogen worden. "Die besagte Person war ausreisepflichtig und wurde abgeschoben", sagte eine Sprecherin der Bremer Innenbehörde.

Nach Zeitungsberichten sollen Polizei und Staatsanwaltschaften in Bremen, Berlin und auf Bundesebene zusammengearbeitet haben. Dem vor allem in Bremen ansässigen Miri-Clan wird in unterschiedlichsten Bereichen organisierte Kriminalität vorgeworfen.

Clans in Berlin: Polizei mit "Null-Toleranz"-Ansatz

Bei der Berliner Polizei hatte erst Anfang April eine neue interne Koordinierungsgruppe zur Bekämpfung von Clans ihre Arbeit begonnen. Es handelt sich um das Zentrum für Analyse und Koordination zur Bekämpfung krimineller Strukturen (ZAK BkS).

Beteiligt sind verschiedene Bereiche des Landeskriminalamtes (LKA) und Verbindungsbeamte aus den örtlichen Polizeidirektionen in den jeweiligen Berliner Bezirken. Auch ein Verbindungsbeamter des Bundeskriminalamtes (BKA) soll noch dazu stoßen. Jeden Morgen gibt es eine Lagebesprechung und monatlich wird ein Lagebild erstellt. Dazu gibt es noch Fallkonferenzen, wo einzelne Fälle von bestimmten Kriminellen intensiv und detailliert besprochen werden.

Polizeipräsidentin Barbara Slowik hatte angekündigt, es gehe um "konsequentes Einschreiten schon bei kleinen Regelverstößen". Das gelte für falsches Parken vor Bars ebenso wie für Rennen mit getunten Autos oder das Mitführen von Waffen. Es gelte der Null-Toleranz-Ansatz.

Am 26. November 2018 hatte zudem der Senat einen Fünf-Punkte-Plan gegen die kriminellen Clan-Strukturen beschlossen. Dabei ging es besonders um die Zusammenarbeit verschiedener Behörden wie Polizei, Justiz, Zoll, Gewerbeaufsicht und Jobcenter. Die Staatsanwaltschaft gründet eine Spezialabteilung zur Vermögensabschöpfung bei den Clans und anderen Banden.