Peyton Siva zwei weitere Jahre bei ALBA

Berlin (dpa) – Peyton Siva bleibt dem deutschen Basketball-Vizemeister ALBA Berlin zwei weitere Jahre erhalten. Der beste Passgeber der letzten EuroCup-Saison hat seinen Vertrag verlängert, teilte ALBA am Donnerstag mit. "Ich halte Peyton und ALBA für eine perfekte Kombination. Uns gefällt Peytons Arbeitseinstellung, sein Wille immer weiter hart zu arbeiten, sich zu verbessern und seine Professionalität", sagte ALBA-Sportdirektor Himar Ojeda.

Siva selbst, der in der Saison 2013/2014 bei den Detroit Pistons in der NBA 24 Spiele absolvierte, hatte bereits im Vorfeld sein Bleiben angekündigt. "Ich bin froh, weiter in dieser sehr gut harmonierenden ALBA-Mannschaft zu spielen und mich gleichzeitig auf dem höchsten europäischen Level zu messen. Schließlich ist die EuroLeague nach der NBA das Beste, was es im Basketball gibt." ALBA tritt ab Herbst in der europäischen Königsklasse an.