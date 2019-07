Wetter in Berlin: Wetterdienst erwartet kräftige Schauer und Gewitter

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) erwartet am Freitag Schauer und Gewitter in Berlin und Brandenburg. Örtlich sei heftiger Starkregen nicht ausgeschlossen, so der DWD (Archivbild).

Der Deutsche Wetterdienst erwartet am Freitag kräftige Schauer und Gewitter in Berlin und Brandenburg - örtlich sogar Starkregen.

Wetter in Berlin

Wetter in Berlin Wetterdienst erwartet kräftige Schauer und einzelne Gewitter

Berlin. In Berlin und Brandenburg wird es heute nass: Laut Deutschem Wetterdienst (DWD) entwickeln sich ab Freitagnachmittag vor allem im Westen und Süden der Region teils kräftige Schauer und einzelne Gewitter. "Lokal eng begrenzt Starkregen mit Mengen um 20 l/qm in kurzer Zeit wahrscheinlich", schreibt der DWD in seiner Vorhersage. Punktuell sei heftiger Starkregen (Unwetter) mit Mengen über 25 l/qm nicht ausgeschlossen, heißt es weiter.

Auch am Vormittag kann es bereits gebietsweise zu schauerartigem Regen kommen. Die Temperaturen steigen dabei auf Werte zwischen 20 bis 23 Grad. Außerdem weht örtlich ein steifer Wind mit einer Windgeschwindigkeit von rund 60 Kilometer pro Stunde.

Regen in Berlin und Brandenburg bringt Entspannung bei Waldbränden

Ein Gutes hat das Regenwetter: Die Waldbrandgefahr sinkt laut Gefahrenindex des DWD in Berlin und Brandenburg fast überall auf die niedrigste Stufe. Nur in Angermünde und Grünow soll die mittlere Gefahrstufe von 3 erhalten bleiben.

Bei dem Brand in der Lieberoser Heide (Dahme-Spreewald) hat der Regen bereits Entspannung gebracht. "Seit vier Uhr regnet es, das spielt uns in die Karten", sagte ein Sprecher der Feuerwehr Freitagmorgen. Zwei am Vortag angeforderte Löschhubschrauber wurden wieder abbestellt.

Die Feuerwehr hatte am Donnerstag Schwierigkeiten, kleinere Schwelbrände auf einer Fläche von 100 Hektar zu löschen. Auf den Zufahrtswegen gefundene Munition erschwerte die Arbeit der Feuerwehrleute. Ein 500 Meter Sperrradius um den Fundort zweier Granaten wurde eingerichtet. Die Löschfahrzeuge mussten die Sperrzone umfahren. Ein Löschhubschrauber der Bundespolizei übernahm den größten Teil der Löscharbeiten.

Lesen Sie auch: Unwetter in Griechenland: Mehrere Tote durch Wirbelstürme

Turbulentes Wetter traf vor allem Trier

Das turbulente Wetter hatte am Donnerstagabend vor allem den Südwesten Deutschlands getroffen. Ein Unwetter mit Starkregen und Hagel traf am Abend vor allem Trier. Der Starkregen sorgte für vollgelaufene Keller und Parkhäuser, die Feuerwehr musste zu 220 Einsätzen ausrücken. Probleme kam es auch bei der Deutschen Bahn. Menschen wurden ersten Erkenntnissen zufolge aber nicht verletzt. Unwetterbedingte Einsätze gab es auch im nordwestlichen Niedersachsen, im Emsland und in der Grafschaft Bentheim.

"Dass die Straßen gestern übergelaufen sind, liegt daran, dass der trockene Boden solche Wassermassen nicht aufnehmen kann", erklärte ein Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes (DWD) am Freitag.

Wetter in Berlin: So wird das Wetter laut DWD

Am Sonnabend stark bewölkt, gelegentlich Regenschauer, vor allem in der Südhälfte Brandenburgs vereinzelt Gewitter wahrscheinlich. Höchstwerte um 23 Grad. In der Nacht zum Sonntag Abzug letzter Schauer, nachfolgend wolkig, teils gering bewölkt. Tiefsttemperatur 14 bis 11 Grad.

stark bewölkt, gelegentlich Regenschauer, vor allem in der Südhälfte Brandenburgs vereinzelt Gewitter wahrscheinlich. Höchstwerte um 23 Grad. In der Nacht zum Sonntag Abzug letzter Schauer, nachfolgend wolkig, teils gering bewölkt. Tiefsttemperatur 14 bis 11 Grad. Am Sonntag Wechsel aus vielen Quellwolken und heiteren Abschnitten, gelegentlich Schauer, in den östlichen Landesteilen Gewitter nicht ausgeschlossen, Höchsttemperatur 21 bis 24 Grad. In der Nacht zum Montag überwiegend niederschlagsfrei. Temperaturrückgang auf 14 bis 10 Grad.

Wechsel aus vielen Quellwolken und heiteren Abschnitten, gelegentlich Schauer, in den östlichen Landesteilen Gewitter nicht ausgeschlossen, Höchsttemperatur 21 bis 24 Grad. In der Nacht zum Montag überwiegend niederschlagsfrei. Temperaturrückgang auf 14 bis 10 Grad. Am Montag starke bis geschlossene Bewölkung und gelegentlich etwas Regen. Höchstwerte um 20 Grad. In der Nacht zum Dienstag wolkig bis stark bewölkt, örtlich leichter Regen.