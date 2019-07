Wetter in Berlin: Trister Start in die Woche - doch dann wird's heiß

Rekordtemperatur wurde in Frankreich verzeichnet. In Spanien kämpft die Feuerwehr gegen heftige Waldbrände.

Wetter in Berlin Trister Start in die neue Woche - doch dann wird's heiß

Berlin. Es bleibt grau und trüb in Berlin und Brandenburg: Der Deutsche Wetterdienst (DWD) erwartet für die neue Woche zunächst kein sommerliches Wetter. Stattdessen: viele Wolken und Temperaturen um die 20 Grad. Immerhin soll es überwiegend trocken bleiben.

Doch es gibt Hoffnung: Laut DWD-Trend steigen die Temperaturen ab kommenden Freitag, 19. Juli. Und am Wochenende könnten die Werte durchaus an der 30-Grad-Grenze kratzen.

Am Sonnabendabend hatte wegen starken Regens der Volkspark Potsdam eine Feuerwerk-Show mit rund 5000 Besuchern am abgesagt. Die Gefahr sei für die Besucher zu groß gewesen, die Menschen hätten das Gelände verlassen müssen, teilte der Veranstalter in Potsdam mit.

Die "Feuerwerker-Sinfonie" hatte bereits am Freitag mit zwei Shows begonnen. Am Nachthimmel war ein Schauspiel aus Farben zu sehen, das mit Musik unterlegt wurde. Vier Teams wollten insgesamt an den Start gehen, doch aus dem zweiten Wettbewerb am Sonnabend wurde wegen des Wetters nichts mehr. Nach Angaben des Lagezentrums der Polizei Brandenburg vom Sonntag gab es bei Regen und Gewittern am Sonnabend keine größeren Schäden im Land.

Wetter in Berlin: So wird das Wetter laut DWD

Am Montag überwiegend starke Bewölkung, aber weitgehend trocken. Am Montag überwiegend starke Bewölkung, aber weitgehend trocken. Im Nachmittagsverlauf gebietsweise Auflockerungen. Höchstwerte zwischen 19 Grad in der Prignitz und 23 Grad in der Niederlausitz. Schwacher, zeitweise mäßiger Wind aus Nordwest bis West. In der Nacht zum Dienstag im Süden zunächst größere Auflockerungen. Später auch dort stark bewölkt bis bedeckt, meist niederschlagsfrei. Tiefsttemperatur um 12 Grad.

Am Dienstag zunächst stark bewölkt und geringe Niederschlagsneigung, im Tagesverlauf Auflockerungen. Höchstwerte zwischen 20 und 23 Grad. In der Nacht zum Mittwoch wolkig. Niederschlagsfrei. Abkühlung auf 13 bis 11 Grad.

Am Mittwoch viele Wolken, am Nachmittag und am Abend gebietsweise Auflockerungen, trocken. Höchsttemperatur zwischen 23 und 26 Grad. Schwacher Wind aus West bis Nordwest, am Abend aus unterschiedlichen Richtungen. In der Nacht zum Donnerstag wolkig, gebietsweise gering bewölkt, niederschlagsfrei. Tiefstwerte 14 bis 11 Grad.

Der DWD-Trend für die kommende Woche: Am Donnerstag bewegen sich die Temperaturen noch auf Vortagsniveau. Laut erster Prognose steigen die Werte dann aber ab Freitag, 19. Juli, auf 25 bis 28 Grad. Am kommenden Wochenende (20./21. Juli) sind dann Temperaturen zwischen 26 und 31 Grad möglich.