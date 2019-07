Berlin. Ein Teenager soll am Mittwochabend in Alt-Hohenschönhausen mit einer Pistole bedroht und ausgeraubt worden sein. Nach Aussage des Opfers soll ein Mann gegen 18 Uhr die Waffe auf ihn gehalten und ein zweiter Mann sich seine Umhängetasche geschnappt haben, wie die Polizei am Donnerstagmorgen mitteilte. Danach flüchteten die Räuber aus dem Hinterhof in der Strausberger Straße. In der erbeuteten Tasche waren ein Handy, Geld und Kopfhörer. Die Polizei ermittelt nun wegen Raubes.

( dpa )