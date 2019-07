Berlin-Mitte: Raser ohne Führerschein flüchtet mit gestohlenem Wagen vor Polizei

Wilde Verfolgungsjagd durch Berlin-Mitte: Die Polizei jagte in der Nacht zu Mittwoch einen Raser ohne Führerschein, der mit einem geklauten Wagen unterwegs war. Gegen 1.10 Uhr fiel der Smartfahrer auf, weil er die Kurve von der Wilhelmstraße in die Leipziger Straße eng und schnell nahm. Mit dem Yelp-Signal und eingeschaltetem Licht-Signal „Stopp Polizei“ forderten die Einsatzkräfte den Fahrer auf anzuhalten. Der Autofahrer ignorierte das. Stattdessen beschleunigte er den Wagen und bog offenbar ungebremst nach links in die Stresemannstraße ab.

Autofahrer rast im Gegenverkehr weiter

Der Fahrer lenkte den Smart in den Gegenverkehr, wechselte dann durch Durchbruch an der Niederkirchnerstraße in die richtige Richtungsfahrbahn. An der Anhalter Straße ignorierte der Smart-Fahrer im Anschluss eine rote Ampel. Beim Rechtsabbiegen in die Wilhelmstraße kam der Fahrer offenbar nach links ab. Er prallte auf dem Mittelstreifen gegen einen Lichtmast und kam zum Stehen.

Fahrer und Beifahrer flüchten zu Fuß

Als die Beamten eintrafen, stiegen der Fahrer und der Beifahrer gerade aus dem Wagen und flüchteten zu Fuß. Der Beifahrer konnte aber in der Friedrich-Stampfer-Straße vorläufig festgenommen werden. Er hatte bei dem Unfall Kopfverletzungen erlitten und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Der Fahrer konnte in Richtung Hallesches Ufer flüchten.

Smart wurde zuvor geklaut

Die Polizei konnte in der Nacht ermitteln, dass der Smart in der Nacht zu vergangenen Sonnabend in der Friedrich-Stampfer-Straße entwendet und als gestohlen gemeldet worden war. Auch die Kennzeichen, die sich am Smart befanden, waren zur Fahndung nach Diebstahl ausgeschrieben. Sie waren am vergangenen Sonntag in der Alten Jakobstraße entwendet worden. Der Smart wurde beschlagnahmt.

Fahrer hatte keinen Führerschein

Den Polizisten gelang es auch noch den geflüchteten Autofahrer zu ermitteln. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, handelt es sich um einen 18-Jährigen, der offenbar nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Die Ermittlungen zum Fahrer und zu den von ihm begangenen Straftaten, unter anderem zur Verkehrsunfallflucht, zum verbotenen Kraftfahrzeugrennen, zum Fahren ohne Fahrerlaubnis und zur Urkundenfälschung, dauern an.