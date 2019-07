Reichsbürger forderte Millionen Euro von Berliner Senatoren

Der 54-Jährige forderte Geld und drohte mit „Malta-Inkasso“. Am Mittwoch stand er wegen Erpressung und versuchter Nötigung vor Gericht.

Prozess in Berlin

Prozess in Berlin Reichsbürger wollte Millionen von Berliner Senatoren

Berlin.. Klaus L. wollte Geld, viel Geld. Zahlen sollten unter anderem Berlins Justizsenator Dirk Behrendt (Grüne) und sein Vorgänger Thomas Heilmann (CDU). Geld gab es für den 54-Jährigen selbstverständlich nicht, dafür aber eine Anklage wegen gewerbsmäßiger Erpressung. Seit Montag steht L. vor Gericht.

Die Staatsanwaltschaft ordnet den Angeklagten der Reichsbürger-Szene zu. Jener Bewegung also, die die Bundesrepublik Deutschland nicht anerkennt, ihren Organen aber viel Ärger und Mühe beschert, mit immer neuen völlig absurden Anträgen, Forderungen und Beschwerden, ohne dass dafür irgendeine Grundlage besteht.

Absurd ist fast schon ein allzu harmloser Begriff für die finanziellen Forderungen, die in vom Angeklagten und einer Dame aus der Bewegung unterzeichneten Briefen zwischen 2015 und 2017 an die Senatoren erhoben wurde. Auslöser war offenbar ein Antrag auf Anerkennung einer von Reichsbürger ins Leben gerufenen Stiftung.

Reichsbürger verlangte 248.381.000 Euro

Die Anträge wurden erwartungsgemäß abgelehnt. Für diese „Entehrung“ ihrer Sache und die Aufwendungen, die die Briefschreiber hatten, sollte zunächst Heilmann und nach dem Regierungswechsel Behrendt zahlen. Die erste Forderung muss gemessen an den folgenden noch fast als moderat bezeichnet werden. 2.051.413 US-Dollar wollten die Absender, zahlbar innerhalb von 72 Stunden.

In der Folgezeit stiegen die geforderten Summen stark an. in der ersten Mahnung wurden 3.621.000 Dollar gefordert, bei der zweiten Mahnung waren es schon 248.381.000. Bei Nichtzahlung drohten die Briefschreiber mit „Malta Inkasso“. Unter diesem Namen ist eine Masche bekannt, die von Reichsbürgern erfunden wurde und regelmäßig praktiziert wird.

Inkasso-Firma auf Malta sollte "Schulden" eintreiben

In dem Fall, der jetzt vor Gericht landete, wurde gedroht, die Namen der Senatoren als Schuldner in ein Handelsregister in den USA einzutragen, dem „Uniform Commercial Code“ (UCC). Dieses Register hat den Vorteil, dass jeder jeden eintragen lassen kann. Anders als in Deutschland, wo einem Eintrag ins Schuldnerverzeichnis ein korrektes Mahn- und Vollstreckungsverfahren vorausgeht, ist im UCC ein Nachweis darüber, dass tatsächlich eine Forderung besteht, nicht erforderlich.

Die im USD-Schuldnerregister eingetragene Forderung sollte, so die weitere Drohung der Briefeschreiber, an ein auf Malta ansässiges Inkassounternehmen abgetreten werden, das dann bei einem maltesischen Gericht die Berechtigung beantrage, die angeblichen Schulden überall in der EU eintreiben zu dürfen.

Den Ermittlungen zufolge waren die beiden Berliner Senatoren nicht die einzige, denen martialische Zahlungsaufforderungen zugingen. Post bekam auch das frühere Führungsduo der Berliner Polizei, Präsident Klaus Kandt und Vizepräsidentin Margarete Koppers. Die sollen zuvor die Forderung des Angeklagten, von weiteren Maßnahmen gegen seine Person abzusehen, ignoriert haben, prompt wurden sie mit Forderungen in dreistelliger Millionenhöhe überhäuft.

Angeklagter: „Das ist zwar meine Unterschrift, aber sie ist nicht von mir“

Bei seiner Festnahme in vergangenen Jahr hatte Klaus L. noch gestanden, die Briefe verschickt zu haben. In der Verhandlung am Mittwoch erklärte er hingegen, er habe nur die ersten Schreiben unterzeichnet, spätere nicht mehr. „Das ist zwar meine Unterschrift, aber sie ist nicht von mir“, teilte L. dem Gericht mit. Seine damalige Lebensgefährtin müsse die Unterschrift gefälscht haben.

Die vermeintliche Fälscherin lernte L. auf einem „Seminar für Souveränität“ kennen. Frage des Richters: „Was lernt man da?“ Antwort des Angeklagten: „Dass man souverän ist“. „Man lernt also, geltendes Recht zu ignorieren“, stellte der Richter fest. Ein Urteil soll noch am Mittwoch gesprochen werden.