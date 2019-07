Mann in Berlin-Charlottenburg niedergeschossen.

Berlin. Ein Mann ist in Berlin-Charlottenburg von zwei Unbekannten niedergeschossen und lebensgefährlich verletzt worden. Die Täter betraten in der Nacht zu Mittwoch einen Spätkauf in der Goethestraße und schossen einen 35-jährigen Mitarbeiter an, wie eine Polizeisprecherin am Mittwoch sagte. Die Täter flüchteten. Das Opfer kam schwer verletzt in ein Krankenhaus und wurde dort notoperiert. Nähere Hintergründe zur Tat waren zunächst noch nicht bekannt. Eine Mordkommission hat die Ermittlungen übernommen. Zuerst hatte die "B.Z." (Online) über den Fall berichtet. Demnach hatten Passanten Hilferufe gehört und den Verletzten auf dem Boden gefunden.

( dpa )