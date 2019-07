Seniorin zwischen Autos eingeklemmt und schwer verletzt

Berlin. Eine 77 Jahre alte Frau ist in Berlin-Charlottenburg zwischen zwei Autos eingeklemmt und schwer verletzt worden. Zuvor soll ein 35-jähriger Autofahrer am Dienstagnachmittag eine Kettenreaktion ausgelöst haben: Nach ersten Erkenntnissen bog der Mann mit seinem Wagen von der Olbersstraße in die Herschelstraße ein und fuhr dann gegen ein parkendes Autos, wie die Polizei mitteilte. Durch den Aufprall wurde dieses gegen ein weiteres stehendes Fahrzeug geschoben, welches wiederum gegen einen Wagen prallte. Die Seniorin wurde zwischen zwei der Fahrzeuge eingeklemmt, erlitt schwere Beinverletzungen und kam in eine Klinik. Es bestehe der Verdacht, dass der Mann unter Drogeneinfluss stand.

( dpa )