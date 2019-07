Es gibt nicht nur Quallen: Das sind Berlins exotische Tiere

Ob Gottesanbeterin oder Bisamratte: Die nun in der Havel entdeckten Quallen sind nicht die einzigen exotischen Arten in Berlin.

Berlin ist international. Das gilt nicht nur für die Menschen, sondern auch für die Tiere. So wurden jetzt exotische Quallen in der Havel in Spandau entdeckt. Und im Tiergarten etwa tummeln sich immer noch Tausende amerikanische Sumpfkrebse. Natürlich reisen sie nicht mit dem Koffer an. In den meisten Fällen gelangen die gebietsfremden Arten über den Handel nach Europa und so auch in die deutsche Hauptstadt. „Derzeit gibt es in Berlin 17 gelistete invasive gebietsfremde Arten“, sagt Derk Ehlert, Wildtierreferent der Senatsverwaltung für Umwelt.

Unter invasiv versteht man jene Tiere, die ihren Ursprung in anderen Teilen der Erde haben. „Im Zuge der Globalisierung gelangen sie meist unbeabsichtigt über den Güterverkehr in weiter entfernte Gebiete“, erläutert Ehlert. Auch die Klimaerwärmung begünstige die Verbreitung neuer Arten. Biologisch invasiv sind Arten dann, wenn sie sich aggressiv vermehren und dabei das Vorkommen oder den Lebensraum heimischer Arten gefährden.

Wildtierexperte Ehlert warnt vor zu vielen neuen Arten

„Wir müssen stärker aufpassen, dass wir nicht zu viele neue Arten mit ins Land bringen“, warnt Ehlert. Denn sie könnten auch Krankheiten einschleppen, gegen die sie selbst immun sind, die aber die heimische Flora und Fauna stark in Mitleidenschaft ziehen. Allerdings müsse zwischen den Spezien differenziert werden. So stellen nach Ansicht des Experten die Miniquallen, die jetzt erneut in der Havel in Spandau gesichtet worden sind, keine Bedrohung dar. Sie sind auch für Menschen harmlos.

Woher die neue Medusenart genau kommt, sei noch nicht klar. Wahrscheinlich hat das Tier seinen Ursprung in China. Es handelt sich um die Art Craspedacusta sowerbii. Die Süßwassertiere werden etwa so groß wie eine Zwei-Euro-Münze.

Bereits 2006 wurden die kleinen Quallen im Wannsee und in der Havel gesichtet. „Wie sie nach Berlin gekommen sind, ist noch unbekannt“, sagt Derk Ehlert. Das Vorkommen der Quallen sei temperaturabhängig. Um sich entwickeln zu können, benötigen sie Wassertemperaturen von mindestens 25 Grad. Die Meduse kommt in langsam fließenden und stehenden Gewässern vor, in denen sich die Uferzone stark erwärmen kann.

Sumpfkrebse sind zur Plage geworden

Ein weiteres Beispiel für die Einwanderer unter den Berliner Tieren: Im Tiergarten und im Britzer Garten sind mittlerweile die aus Amerika stammenden roten Sumpfkrebse zu einer Plage geworden. Im Vorjahr wurden in den beiden Grünanlagen fast 39.000 Tiere gefangen. Die rund 15 Zentimenter großen Krebse haben mächtige Scheren.

Rote Amerikanische Sumpfkrebse, die im Berliner Tioergarten gefangen wurden.

Foto: Maurizio Gambarini

„Die Sumpfkrebse bedrohen aufgrund ihrer hohen Vermehrungsrate und ihres ebenso großen Appetits die Berliner Gewässerfauna“, sagt Ehlert. Ebenso stellen sie für die heimischen Krebsarten eine tödliche Gefahr dar. Denn der amerikanische Sumpfkrebs gilt als Überträger einer hochinfektiösen Pilzkrankheit. Die Sumpfkrebse selbst sind gegen diese Krankheit immun, für deutsche Flusskrebsarten ist die „Krebspest“ dagegen tödlich.

Experten vermuten, dass die Tiergartenkrebse auf Aussetzungen von Aquarianer zurückgehen. Die Tiere sind aufgrund ihrer prächtigen Färbung und ihrer Anspruchslosigkeit in der Haltung äußerst beliebt.

Bisamratte aus Nordamerika fühlt sich in Berlin heimisch

Ebenfalls in Berlin unterwegs ist die Bisamratte. Sie stammt aus Nordamerika. Das Nagetier ist mit einer Kopf-Rumpf-Länge von rund 35 Zentimentern und einer Schwanzlänge von etwa 22 Zentimentern von gedrungener Gestalt.

Die Bisamratte wird von Laien häufig mit einem Biber verwechselt.

Foto: dpa Picture-Alliance / Boris Roessler / picture alliance / Boris Roessle

Bisamratten halten sich überwiegend in Seen an der Havel auf, es gibt sie auch im Spreewald. Die Tiere sind nacht- und dämmerungsaktiv. Sie sind ausgezeichnete Schwimmer und können bis zu zehn Minuten lang tauchen. In Deutschland wird die Bisamratte vor allem in Fluss- und Küstenregionen in der Regel als zu bekämpfender Schädling eingeordnet.

Die Nordamerikanische Buchstaben-Schmuckschildkröte lebt an Seen und Teichen, beispielsweise wurde sie am Engelbecken in Kreuzberg gesehen und im Neuen See in Tiergarten. Sie wird zwischen 13 und 25 Zentimeter groß. Nach Europa gelangen die Schildkröten durch Tierhandel und Aussetzungen. Sie konkurrieren mit der Europäischen Sumpfschildkröte um Nahrung und um Sonnenplätze. Außerdem besteht laut Experten die Gefahr der Übertragung von Krankheiten wie Herpes, Rana- und X-Virus auf heimische Wirbeltiere.

Gottesanbeterin lebt in Schöneberg

Seit mehr als 20 Jahren lebt die Gottesanbeterin, die ursprünglich aus Afrika stammt, auf dem Naturpark-Südgelände in Schöneberg. Die Gottesanbeterin bewohnt hauptsächlich Büsche und Sträucher. In Deutschland gilt sie als gefährdet und darf weder gefangen noch gehalten werden.

Der Berliner Biologe Reinhard Müller fürchtet, dass noch weitere sogenannte invasive Arten nach Berlin kommen könnten. Laut einer EU-Verordnung gelten für gelistete invasive Arten einheitliche Verbote und Bekämpfungspflichten. Doch einige der aufgeführten Arten sind in Deutschland bereits weitverbreitet, wie zum Beispiel der Rote Amerikanische Sumpfkrebs in Berlin.