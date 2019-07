Lesbisch-Schwules Stadtfest 2019 - Programm & Highlights

Zum 27. Mal wird das Lesbisch-Schwulen Stadfest am Nollendorfplatz in Schöneberg gefeiert. Alle Fragen und Antworten zum Stadfest 2019.

Zum 27. Mal veranstaltet der Regenbogenfonds e.V. Europas größtes Lesbisch-Schwules Stadtfest. Mehr als 350.000 Besucherinnen und Besucher werden auf einer Fläche von 20.000 Quadratmetern erwartet. Alle wichtigen Fragen und Antworten zum Lesbisch-Schwulen Stadtfest 2019 finden Sie hier:

Wann und wo findet das Lesbisch-Schwule Stadtfest statt?

Das Lesbisch-Schwule Stadtfest findet in diesem Jahr am Sonnabend (20. Juli) und Sonntag (21. Juli) am Nollendorfplatz in Berlin-Schöneberg.statt. Los geht es an beiden Tagen ab 11 Uhr.

Hier finden Sie einen Lageplan des Stadtfestes.

Foto: Paul Zinken / dpa

Was kann ich von dem Straßenfest erwarten?

Wie in den vergangenen Jahren will die LGBT*-Szene beim Straßenfest rund um den Nollendorfplatz zeigen, wie man gemeinsam Spaß hat. Auf den 20.000 Quadratmetern zwischen der Motz-, Eisenacher-, Fugger- und Kalckreuthstrasse präsentieren Vereine und Organisationen das breite Spektrum lesbischer, schwuler, bisexueller und transidentischer Projekte und Themen. Neben Info- und Verkaufsständen erwartet die Besucher Snacks, Drinks sowie Musik und Shows auf sechs Bühnen.

Wie bietet das Bühnen-Programm?

Zu den Höhepunkten gehört die Promi-Talkshow "Das wilde Sofa" live auf der Bühne an der Eisenacherstraße. Gerhard Hoffmann und seine Assistentinnen Tilly Creutzfeldt-Jakob und Giselle d´Apricôt diskutieren am Sonnabend (20. Juli) zwischen 15.30 Uhr und 16.30 Uhr mit prominenten Gästen aus Politik und Kultur. Im Anschluß gibt es hier ein buntes Programm von Rock bis Pop.

An der Fuggerstraße präsentieren die "FrauenLesbenTrans*Bühne" und die Bühne "Queere Medien" ein Programm aus der lesbischwulen Kleinkunstszene. Musikalisch wird es auf der Motzstraße mit der "Connection-Bühne" (House und Techno), der "Kiss FM"-Bühne (Rock) und der "Sunshine live"-Bühne (Elektro).

Hier gibt es einen Überblick zum Programm der Bühnen.

Bunt und queer: Besucher feiern beim Stadtfest

Foto: Jörg Carstensen / dpa

Was ist das Motto des "Motzstraßenfestes"?

Das Motto beim Lesbisch-Schwulen Stadtfest 2019 lautet „Gleiche Rechte für Ungleiche – weltweit!". Mit diesem Thema beschäftigten sich die sechs Stadtfestwelten: Filmwelt, Radiowelt, Sportwelt, Politikwelt, Positivenwelt und Wellness- und Gesundheitswelt. Besucher sind eingeladen, gemeinsam zu feiern und sich gegen Diskriminierung und Rassismus zu positionieren - für ein gleichberechtigtes Neben- und Miteinander über die Community hinaus.

Lesbisch-Schwules Stadtfest 2019. Wann: Sonnabend, 20. Juli, 11 Uhr bis 24 Uhr und Sonntag, 21 Juli, 11 Uhr bis 22 Uhr. Wo: Rund um den Nollendorfplatz, Nollendorfplatz 5, 10777 Berlin. Eintritt frei.