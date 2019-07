Konzert: Foreigner live in Berlin 2019 - Was Fans wissen müssen

Foreigner spielen am 28. Juli in Berlin

Die Band Pur spielt am 28. Juli in der Zitadelle Spandau. Alle Infos zur Show, Tickets & Termin.

Zitadelle Spandau Pur live in Berlin 2019 - Was Fans wissen müssen

Mit mehr 12 Millionen verkauften Tonträgern gehören Pur seit mehr als drei Jahrzehnten zu den erfolgreichsten Künstlern in Deutschland. Jetzt ist die Deutschpop-Band wieder auf "Open Air Tour". Am 28. Juli 2019 sind Pur zu Gast in der Hauptstadt und spielen ihre Hits unter freiem Himmel in der Zitadelle Berlin. Im Gepäck hat die Band um Frontmann Hartmut Engler Songs aus ihrem brandaktuellen Album "Zwischen den Welten" und natürlich eine Auswahl ihrer größten Hits wie "Abenteuerland", "Beinah" und "Funkelperlenaugen".

Hartmut Engler über die anstehende Tour: „Das wird unser ganz spezielles Sommermärchen 2019 für Freunde und Freude - lasst es uns zu Ende träumen!“

Wo werden Pur in Berlin auftreten?

Das Konzert findet in der Zitadelle Berlin (Am Juliusturm 64, 13599 Berlin) statt.

Wann geht es los?

Der Einlass startet am Sonntag, 28. Juli, um 17.00 Uhr. Gegen 19.30 Uhr beginnt das Konzert.

Gibt es noch Tickets für das Konzert in Berlin?

Ja, für das Berlin-Konzert von Pur in der Zitadelle Spandau sind noch Karten erhältlich. Tickets können auf der Internetseite der Veranstalter im Vorverkauf erworben werden (ab 56,09 Euro zzgl. Gebühren).

Welche Songs werden Pur in Berlin spielen?

Natürlich kann die Setlist bei ihrem Konzert in der Zitadelle Spandau davon abweichen, aber diese Songs spielten Pur am 6. Juli in Bocholt:

Beinah Zwischen den Welten Freunde Zu Ende träumen Ich lieb Dich Verboten schön Energie Hör gut zu Wenn sie diesen Tango hört Alles was noch kommt Weißt Du nicht Prinzessin Bis der Wind sich dreht Neue Brücken Affen im Kopf Abenteuerland Guter Stern / Hör gut zu / Herzbeben / Wenn du da bist / Mein Freund Rüdi Indianer Funkelperlenaugen Lena

Zugabe:

Geweint vor Glück Drachen sollen fliegen Hab' mich wieder mal an Dir betrunken Zu Ende träumen Ein graues Haar

Wie komme ich zur Zitadelle Spandau in Berlin?

Konzertbesucher nutzen am besten den öffentlichen Nahverkehr. Die Zitadelle Spandau ist vom U-Bahnhof Zitadelle (U7), dem S-Bahnhof Spandau (S5), dem Bahnhof Berlin-Spandau (Fern- und Regionalverkehr) oder von der Busstation Zitadelle (X33) fußläufig erreichbar. Wer mit dem Auto zum Konzert fahren möchte, kann einen der umliegenden Parkplätze nutzen. Behindertenparkplätze befinden sich im Zitadellenweg.

Hier finden Sie weitere Informationen zur Zitadelle Spandau und Hinweise zu den Einlasskontrollen beim Pur-Konzert.

