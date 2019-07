Justizsenator Dirk Behrendt fordert: „Fahrraddiebstähle besser aufklären“

Die Justiz ist in den vergangenen Wochen wegen vermeintlich zu milder Urteile in die Kritik geraten. Justizsenator Dirk Behrendt (Grüne) erklärt im Interview mit der Berliner Morgenpost, wie es dazu kam und welche Strafen er sich künftig für Verkehrssünder vorstellt.

Herr Behrendt, zuletzt erregte ein Verkehrsurteil die Öffentlichkeit. Ein Mann, der mit überhöhter Geschwindigkeit auf der Busspur fuhr, hat einen Jungen totgefahren, der auf die Straße lief. Dafür ist er zu einer Geldstrafe in Höhe von 200 Euro verurteilt worden. Hat Berlin eine Autojustiz?

Dirk Behrendt Auf den ersten Blick mag das schwer zu verstehen sein. Die konkreten Umstände des Einzelfalls ließen wohl keine höhere Verurteilung zu. Die Gutachten ergaben, dass der Fahrer auch bei angemessener Geschwindigkeit den Unfall nicht hätte vermeiden können. Das Kind riss sich von der Mutter los und lief vor das Auto. Wir müssen aber sehen, dass wir auch die prägende Wirkung des Strafrechts im Straßenverkehr wieder zum Ausdruck bringen.

Was heißt das?

Ich nehme wahr und viele andere auch, dass die Regelakzeptanz deutlich nachgelassen hat. Das fängt beim Rotlichtverstoß mit dem Auto an, geht weiter beim Parken in der zweiten Reihe oder an gefährlichen Stellen. Da müssen wir uns alle überlegen, ob wir mit unseren Sanktionen noch Verhaltensänderungen erreichen. Da müssen wir wirklich die Funktion von Regeln stärker zum Ausdruck bringen. Dazu gehört sicherlich auch, über höhere Bußgelder und Strafhöhen nachzudenken. Am Ende des Tages wollen wir erreichen, dass es keine Verletzten und möglichst keine Toten gibt.

Hat Berlin da überhaupt Handlungsspielraum?

Die Bußgelder sind derzeit bundesweit in der Diskussion, da gibt es Spielräume. Im strafrechtlichen Bereich besteht die Möglichkeit, Verfahren einzustellen, zu eröffnen oder den Strafrahmen auszuschöpfen. Die Gerichte entscheiden dann in richterlicher Unabhängigkeit.

Falschparker kommen oft so durch. Muss auch der Verfolgungsdruck steigen?

Ich nehme zumindest in den Parkraumbewirtschaftungszonen wahr, dass dort genug Personal vorhanden ist, um Falschparken zu ahnden. Parken in der zweiten Reihe ist sicherlich auch ein Thema. Dagegen sollte stärker vorgegangen werden. Da können wir ein paar Schippen drauflegen.

Wie könnte das aussehen?

Wenn da weit und breit kein Fahrer zu sehen ist, kann man abschleppen. Das verursacht entsprechende Kosten, die die Leute hoffentlich beim nächsten Mal nachdenken lassen. Aber das ist Aufgabe der Polizei, nicht des Justizsenators.

Obwohl die Kriminalität sinkt, bleiben zum Beispiel die Fahrraddiebstähle in der Stadt unvermittelt hoch. Warum fällt es so schwer, da Erfolge zu erzielen?

Das ist vor allem ein Ärgernis. Die Fahrräder sind in den vergangenen Jahren auch immer hochwertiger geworden. Außerdem ist zu vermuten, dass es sich vor allem um bandenmäßigen und organisierten Diebstahl handelt und dass es sich auf jeden Fall lohnt, da einmal genauer hinzusehen. Deswegen haben sich auf meinen Vorschlag Polizei und der Staatsanwaltschaft zusammengesetzt und die Ermittlungsgruppe Velo gegründet. Da haben wir auch Erfolge erzielt. Einige mutmaßliche Täter sitzen in Haft, die Verhandlungen erfolgen demnächst. Es geht um Leute, die im mittleren hochpreisigen Bereich bandenmäßig Diebstähle organisiert haben. Wir sind froh, dass wir das aufklären konnten. Ich wünsche mir, dass wir das fortsetzen.

Ist das nicht so?

Ich höre, dass die Ermittlungsgruppe Velo von Seiten der Polizei nicht fortgesetzt werden soll. Von Seiten der Staatsanwaltschaft würden wir es begrüßen, wenn es weitergeht. Wir haben es hier tatsächlich mit bandenartigen Strukturen zu tun. Es sind nicht mehr die klassischen Fälle von früher, als ein Drogenabhängiger mal ein Fahrrad für 20 oder 50 Euro gestohlen hat. Es werden gezielt hochpreisige Räder gestohlen. Teilweise werden sie regelrecht im Darknet bestellt und dann gezielt gestohlen. Das ist ein Massenphänomen.

Wie läuft das genau ab, von welchen Größenordnungen sprechen wir hier?

In Hamburg gab es einen Fall, da war eine ganze Lagerhalle am Hafen voller gestohlener hochpreisiger Räder. Auch bei uns gab es das. Wir haben fünf Täter überführt, die auf ihren Prozess warten, und im Zwischenhandel mit gestohlenen Rädern tätig waren.

Um wie viele Räder geht es?

In diesem Fall war es eine dreistellige Zahl an Fahrrädern. Es gab auch einen Einzeltäter aus Pankow, der jeden Tag zwei bis drei Räder gestohlen hat und jetzt in Untersuchungshaft sitzt. Da geht es also um Diebstahl in größerem Stil.

Berlin soll Vorreiter bei der Verkehrswende werden. Der öffentliche Raum soll im Verkehr neu aufgeteilt werden. Das führt zu Spannungen. Merkt die Justiz etwas davon?

Die Stadt ist voller geworden. Das liegt auch am Tourismus. Was ich auch wahrnehme ist, dass es zur Zeit viele Baustellen in der Stadt gibt, die zumindest die Autofahrer unruhiger werden lassen. Weil die alten DDR-Brücken zerbröseln und gesperrt werden müssen, kommt es zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen. Aber die Linie des Senats, den Verkehrsraum gerechter zu verteilen, finde ich richtig. Insbesondere, weil riesige Flächen für das Parken bereit stehen, manche sogar kostenfrei. Das kann man ja niemandem mehr vermitteln.

Aber kommt das auch bei der Justiz an?

Die Rücksichtslosigkeit kommt bei uns an, vor allem die Raserfälle und andere schwerwiegende Verfehlungen, wie die Abbiegeunfälle durch Lastwagen. Es gibt auch einzelne von Radfahrern verursachte Unfälle mit Fußgängern. Ich nehme wahr, dass die Berliner nicht mehr bereit sind, zu akzeptieren, dass es so viele Verkehrstote gibt. Deswegen sind wir aufgerufen, dem noch intensiver entgegenzuwirken und die „Vision Zero“ Wirklichkeit werden lassen.

Aber zuletzt stieg die Zahl der Verkehrstoten in der Stadt wieder?

Ja. Gerade bei Radfahrern.

Einige der Raser sitzen ja in Haft. Das eigentliche Problem der Strafjustiz ist aber, dass viele einsitzen, die da nicht hingehören, weil Verurteilte ihre Geldstrafe nicht zahlen. Warum ändert sich da nichts?

Wir erreichen mit unseren Programmen, wie „Schwitzen statt Sitzen“ eine ganze Reihe von Menschen. Das entspricht über 100.000 Hafttagen, die wir nicht vollstrecken müssen, weil die Verurteilten die Strafen abarbeiten. Es gibt aber viele, die wegen Drogenproblemen, Überschuldungsproblemen oder Obdachlosigkeit dieses Angebot nicht nutzen können. Die müssen wir leider immer noch in Haft nehmen. Auf Bundesebene wird derzeit diskutiert, welche Alternativen es gibt. Ich sehe aber nicht, dass sich eine Mehrheit dafür abzeichnet, die Ersatzfreiheitsstrafe zu ersetzen.

Könnte man bestimmte Straftaten entkriminalisieren?

Es gibt die Debatte darüber, ob man das Schwarzfahren entkriminalisiert. Muss es wirklich sein, dass man am Ende ins Gefängnis kommt, wenn man kein BVG-Ticket kauft? Ich meine, nein. Da ringen wir noch um Mehrheiten im Bundestag. Im Moment ist das mit der Union nicht zu machen. Das würde uns stark entlasten, ohne dass wir einen Abstrich bei der Rechtsstaatlichkeit hinnehmen müssten, wenn wir das zum Bußgeldtatbestand machten.

Die Zahl der Straftaten sinkt seit Jahren, aber die Zahl der Untersuchungshäftlinge steigt. Welche Erklärung gibt es dafür?

Wir haben gerade ganz aktuell das Phänomen, dass auch die Zahl der Untersuchungshäftlinge um 110 gesunken ist. Aber richtig, wenn man die letzten zehn Jahre sieht, dann hat sich die Zahl der Untersuchungshäftlinge fast verdoppelt. In Berlin spielt sicher eine Rolle, dass wir einen Teil an Straftätern haben, die hier keinen festen Wohnsitz haben und zur Begehung von Straftaten durch Europa reisen. Wenn wir sie erwischen, dann gibt es schneller Untersuchungshaft, als wenn sie hier verwurzelt wären. Außerdem gibt es immer auch sicherheitspolitische Diskussionen, die sich dann darauf auswirken, wann man eine Untersuchungshaft beantragt.

Schwankt das, oder ist das ein kontinuierlicher Trend?

Wir haben tatsächlich einen Trend zu mehr Untersuchungshaft und zu mehr kurzzeitigen Haftstrafen. Das bedeutet, dass die Straftäter dann mit dem Urteil aus der Haft entlassen werden, weil sie die Strafe schon mit der Untersuchungshaft verbüßt haben.

Nun ist ausgerechnet die Untersuchungshaftanstalt in Moabit eine der ältesten und in einem schlechten Zustand …

… Schwierige Haftbedingungen haben wir aber auch in Tegel und Plötzensee …

Ist da ein zeitgemäßer Haftvollzug überhaupt möglich?

Wenn man heute neu bauen würde, würde man es ganz anders machen. Da atmet noch die Kaiserzeit aus den Gebäuden. Der große Vorteil der Untersuchungshaft ist, dass die Anstalt durch Tunnel und Gänge mit dem Landgericht verbunden ist. In anderen Bundesländern müssen sie morgens einen großen Aufwand betreiben, um die Angeklagten in das Gericht zu transportieren. Das bedeutet auch einen großen Sicherheitsaufwand. Daher ist das Gebäude in Moabit sehr tauglich. Aber wir werden die Sanierungsbemühungen verstärken, allerdings nicht Morgen, sondern mittelfristig.

Wie viele Sanierungsmittel sind in dem gerade beschlossenen Haushalt für die Justiz vorgesehen?

Erst einmal bin ich sehr zufrieden mit dem Haushalt. Erstmals haben wir die Milliardengrenze überschritten. Im Haushalt sind für die Justizvollzugsanstalten in der Investitionsplanung mehr als 170 Millionen Euro vorgesehen. Das ist gut und richtig. Außerdem haben wir noch einmal 280 zusätzliche Stellen bewilligt bekommen.

Aber können Sie die auch besetzen?

Bei Richtern und Staatsanwälten ist das kein Problem. Wir finden genug gute Juristen, die nach Berlin kommen wollen. Aber in anderen Berufsgruppen, insbesondere im Vollzugsdienst, haben wir unbesetzte Stellen. Wir bilden zwar aus, aber das dauert. Als ich den Posten übernahm, hatten wir hier 200 offene Stellen, jetzt liegen wir noch bei 80. Voraussichtlich Ende des kommenden Jahres werden wir die Lücke geschlossen haben.