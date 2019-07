Jahresticket in Berlin: Darum stößt die Fahrkarte für 365 Euro auf Kritik

Berlin. Für nur einen Euro pro Tag Bus und Bahn in der Hauptstadt nutzen. Mit seinem Vorstoß für die schrittweise Einführung eines 365-Euro-Jahrestickets hat Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD) offenbar bei vielen Berlinern einen Nerv getroffen. In den sozialen Netzwerken wird der Vorschlag eifrig diskutiert. Während die einen eher skeptisch sind, wird er von einer Mehrheit teilweise euphorisch begrüßt.

Kein Wunder. Werden doch Stammkunden im Berliner Nahverkehr bislang kräftig zur Kasse gebeten. So kostet das Jahresticket des Verkehrsverbundes Berlin-Brandenburg (VBB) den Normalverdiener für das Stadtgebiet von Berlin (Tarifbereich AB) derzeit je nach Zahlweise zwischen 728 Euro (im Abonnement) und 761 Euro (Einmalzahlung).

Noch teurer wird es für die rund 200.000 Pendler aus dem Umland. Sie müssen für die VBB-Umweltkarte zwischen 976 Euro und 992 Euro pro Jahr zahlen. Vielen ist das bislang zu teuer. Sie fahren zum Leidwesen der Berliner in den Randbezirken lieber mit dem Auto, mindestens aber bis hinter die Stadtgrenze, wo der günstigere Tarifbereich B beginnt, parken dann dort.

Monatskarte ist in Hamburg am teuersten

Im Vergleich zu anderen Städten in Deutschland liegt Berlin preislich gesehen im hinteren Drittel. Erst im Juni hatte der Allgemeine Deutsche Automobil-Club (ADAC) die Preise für den Nahverkehr in deutschen Städten für Erwachsene verglichen, allerdings für Monatskarten. Die Preisspanne dabei ist groß – und reicht von 55 Euro bis fast 110 Euro. Am geringsten ist überraschenderweise die Belastung der Münchener, die 55,20 Euro für ein Monatsticket (zwei Ringe) zahlen, am tiefsten müssen die Hamburger in die Tasche greifen. Dort kostet die Monatskarte 109,20 Euro. Berlin liegt mit 81 Euro für eine Monatskarte (Tarifbereich AB) knapp über dem Bundesdurchschnitt von 77,50 Euro. Richtig ist aber auch, dass viele Berliner aufgrund von Ermäßigungen, wie zum Beispiel dem Sozialticket, diesen Preis nicht zahlen müssen.

Auch für die Bewohner von Hannover (61 Euro), Stuttgart (67,60 Euro) und Düsseldorf (77,35 Euro) ist die Monatskarte günstiger als in Berlin zu haben. Nicht berücksichtigt vom ADAC sind die sehr unterschiedlichen Einkommensverhältnisse, die dafür sorgen, dass der Berliner einen höheren Lohnanteil für die Nahverkehrsnutzung ausgeben muss.

Michael Müller orientiert sich am „Wiener Modell“

Mit seinem Vorschlag orientiert sich Müller am „Wiener Modell“. Um die Verkehrsprobleme besser in den Griff zu bekommen, senkten die Wiener Linien, die Verkehrsbetriebe der österreichischen Hauptstadt, im Mai 2012 den Jahrespreis für das Nahverkehrsticket von 449 Euro auf 365 Euro. Gleichzeitig wurden Einzeltickets verteuert und das Strafgeld fürs Schwarzfahren auf 105 Euro erhöht (in Deutschland: 60 Euro).

Das zeigte Wirkung: So hat sich in Wien (knapp 1,9 Millionen Einwohner) die Zahl der Jahreskarteninhaber von 363.000 im Jahr 2011 auf 822.000 (2018) mehr als verdoppelt. Die Zahl der beförderten Fahrgäste stieg im selben Zeitraum um gut zehn Prozent – von 875 auf 966 Millionen. Stolz wird darauf hingewiesen, dass es in Wien mittlerweile mehr verkaufte Jahreskarten als Autos gebe.

Bonn und Reutlingen haben das 365-Euro-Ticket schon

„Ich will Schritt für Schritt auch das Ziel verfolgen, ein Jahresticket für den öffentlichen Personennahverkehr für 365 Euro anbieten zu können“, hatte Senatschef Müller in einem Interview mit der „Neuen Zürcher Zeitung“ am vergangenen Wochenende angekündigt. Ein Jahresticket für nur 365 Euro, das wäre in Deutschland keine Premiere.

Eingeführt haben es bereits Bonn (Nordrhein-Westfalen) und Reutlingen (Baden-Württemberg), zumindest für bestimmte Tarifzonen. Beide Städte gehören zu den fünf Modellorten, die die Bundesregierung ausgewählt hat, um Maßnahmen zur Verbesserung der Luftqualität zu erproben. Zu den Testmaßnahmen gehören neben einer verbesserten Verkehrslenkung und neuen Radwegen auch Preisvergünstigungen im ÖPNV. Das Paket wird vom Bund mit rund 130 Millionen Euro finanziert.

Ohne Förderung wäre Ticket nicht möglich

Ohne diese „Förderung“ wäre in beiden Städten das 365-Euro-Ticket nicht möglich, sagte Norbert Mauren vom Verband Deutscher Verkehrsunternehmen (VDV). Der Dachverband spricht sich gegen eine breite Einführung des 365-Euro-Tickets zum jetzigen Zeitpunkt aus. Zum einen würden nach jahrelangen Sparmaßnahmen den Betrieben vielfach die Fahrzeuge fehlen, um kurzfristig deutlich mehr Kunden zu befördern.

Zum anderen sei eine dauerhafte Finanzierung nicht geklärt. „Man macht den dritten Schritt vor dem ersten, wenn man zunächst die Ticketpreise drastisch reduziert, bevor man die nötigen Voraussetzungen für einen attraktiven Nahverkehr vor Ort geschaffen hat“, sagte der VDV-Präsident und Chef der Münchener Verkehrsbetriebe, Norbert Mauren, Mitte Juni nach der Jahrestagung des Verbandes.

VBB-Chefin ist skeptisch

Auch Susanne Henckel, Chefin des Verkehrsverbundes Berlin-Brandenburg (VBB), formal für die Ticketpreise in beiden Bundesländern zuständig, ist skeptisch. „Ob Menschen lieber Bus und Bahn statt des Autos nutzen, entscheidet sich hauptsächlich über die Qualität und nicht allein über den Fahrpreis“, sagte sie am Dienstag. Tarif-Maßnahmen seien wichtige Beiträge zur Verkehrswende, zum Klimaschutz und für einen attraktiven ÖPNV. Doch auch die Rahmenbedingungen müssten stimmen.

Henckel sieht zudem die Zukunft des länderübergreifenden Verkehrsverbundes in Gefahr. „Eine Lösung nur für Berlin kann nicht isoliert betrachtet werden, denn sie hat auch Auswirkungen auf die Fahrgäste in Brandenburg.“ Ein 365-Euro-Ticket für Berlin würde erhebliche Mindereinnahmen nicht nur für BVG oder S-Bahn, sondern auch für die DB Regio, die Odeg, die NEB, den Havelbus und alle weiteren Verkehrsunternehmen bedeuten, die in Berlin unterwegs sind.

Auch Henckel sieht ein Kapazitätsproblem: Schon jetzt würde der Bus- und Bahnverkehr der Metropolregion vielerorts an Grenzen stoßen. „Flankierende Investitionen in mehr Verkehrsleistung und den Ausbau der Infrastruktur sind deshalb dringend nötig“, forderte sie.