Schülerticket der BVG bestellen - Anmeldeschluss am Mittwoch - Was man wissen muss

Berlin. Wer ab 1. August mit dem neuen kostenlosen Schülerticket durch die Stadt fahren will, muss sich sputen. Am Mittwoch, den 10. Juli 2019, läuft bei den Berliner Verkehrsbetrieben (BVG) und der S-Bahn Berlin die Anmeldefrist dafür aus. Die Anmeldung für das Schülerticket sei aber unkompliziert und zudem auch online, also auch vom Ferienort aus, möglich, so beiden Verkehrsunternehmen.

Das Ticket kostet für Schüler ohne Berlin-Pass derzeit noch 21,80 Euro im Monat. Im Frühjahr beschloss der Senat die Kostenfreiheit. Dies ist eine der Maßnahmen, mit denen Rot-Rot-Grün den öffentlichen Nahverkehr in der Stadt stärken will. Das Land stellt dafür allein in diesem Jahr 20 Millionen Euro bereit.

Bei der BVG sind bislang rund 132.000 Bestellungen für das neue Ticket eingegangen, die S-Bahn registrierte bisher 3000 Neuanmeldungen. Vorher gab es bei BVG und S-Bahn zusammen rund 80.000 Abonnenten des bisherigen, kostenpflichtigen Schülertickets. Diese Kunden müssen das Ticket nicht neu bestellen, sondern werden automatisch auf die kostenfreie Variante umgestellt. „Wir rechnen mit weiteren rund 100.000 Bestellungen“, sagte ein BVG-Sprecher.

Bis Ende November gilt eine Übergangsfrist

Für die Neubeantragung müssen der gültige Berliner Schülerausweis I sowie ein aktuelles Lichtbild hochgeladen werden. Anschließend kommt die Fahrcard – ein Ticket im Scheckkartenformat – per Post und ist dann für vier Jahre gültig. Bei Oberschülern kann die Gültigkeit auch vorher enden. Grundsätzlich muss – wie bei allen Abo-Produkten – bis zum 10. des Vormonats die Bestellung bei BVG und S-Bahn eingegangen sein, damit die Fahrcard zum folgenden Monatsersten zugestellt werden kann. Für den Start zum 1. September dementsprechend bis zum 10. August. Die Tickets, die Schüler bis einschließlich 10. Juli bestellen, werden laut BVG bis zum Monatsende per Post zugestellt.

>>> Hier kann man das Schülterticket der BVG in Berlin bestellen <<<

Wer er es nicht schafft: Bis Ende November gilt noch ein Übergangszeitraum, in dem Schüler die öffentlichen Verkehrsmittel in Berlin auch mit dem Schülerausweis I kostenlos nutzen können. Mit dem Schülerticket kann wie bisher im Tarifbereich AB (Stadtgebiet Berlin) ein Fahrrad und auch ein Hund kostenlos mitgenommen werden.