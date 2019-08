Feine Sahne Fischfilet 2019 in Berlin - Was Fans wissen müssen

Feine Sahne Fischfilet spielen am 23. August ein Konzert in der Zitadelle Spandau in Berlin.

Die Punkband Feine Sahne Fischfilet spielt am 23. August in der Zitadelle Spandau. Alle Infos zur Show, Tickets & Termin.

Feine Sahne Fischfilet kommen nach Berlin: Nach den überwältigenden Erfolgen der letztjährigen Tournee und dem weiterhin ungebrochenen Ansturm auf ihre Konzertkarten wird die Punkband im Sommer 2019 gleich zwei eigene Open-Air-Konzerte in Dresden und Berlin spielen.

Im Herbst letzten Jahres spielte Feine Sahne Fischfilet noch vor 90.000 begeisterten Zuschauern auf Einladung der Toten Hosen bei deren Tourfinale im Düsseldorfer Stadion. Im Gepäck hat das Sextett um Leadsänger Jan „Monchi“ Gorkow für ihre Berliner Fans Songs aus ihrem aktuellen Album "Sturm & Dreck" und natürlich eine Auswahl ihrer bekanntesten Stücke wie "Wut" und "Für diese eine Nacht".

Wo werden Feine Sahne Fischfilet in Berlin auftreten?

Das Konzert findet in der Zitadelle Berlin (Am Juliusturm 64, 13599 Berlin) statt.

Wann geht es los?

Der Einlass startet am Freitag, 23. August, um 17.30 Uhr. Gegen 19.00 Uhr beginnt das Konzert.

Achtung: Das ursprünglich für den 20. Juli geplante Konzert wurde aufgrund eines Unfalls des Gitarristen auf Freitag, den 23. August, verschoben. Die Karten behalten laut Veranstalter ihre Gültigkeit für den neuen Termin. Wer den nicht wahrnehmen kann, sollte seine Tickets frühzeitig bei der Vorverkaufsstelle zurückgeben, bei der die Karten erworben wurden. Der Eintrittspreis wird erstattet.

"Feine Sahne Fischfilet" in Chemnitz 2018 (Archivbild)

Foto: HANNIBAL HANSCHKE / REUTERS

Gibt es noch Tickets für das Konzert in Berlin?

Nein, das Berlin-Konzert von Feine Sahne Fischfilet ist ausverkauft. Auf der Internetseite der Veranstalter sind keine Tickets mehr im Vorverkauf erhältlich.

Spielen Feine Sahne Fischfilet weitere Konzerte in Deutschland 2019?

Im Sommer ist noch ein Open-Air-Konzert in Dresden (21. August) geplant. Außerdem wird die Band unter anderem beim Freiburger ZMF (2. August), und beim Highfield Festival Großpösna (16.-18. August) spielen. Ihre geplanten Auftritte beim Happiness Festival (11. -13. Juli) und dem Deichbrand Festival (19. Juli) musste die Band absagen. Im November startet Feine Sahne Fischfilet ihre "Wir haben immer noch uns!"-Tour mit einem Auftritt in Saarbrücken (28.11.), Nach Konzerten in Wetzlar (29.11.), Lingen (30.11.), Zürich (5.12.), Kempten (6.12.) und Wien (7.12.) folgen Auftritte in Mannheim (12.12.), Zwickau (13.12.), Oldenburg (14.12.), Bochum (19.12.), Koblenz (20.12.), Hamburg (21.12.), Frankfurt (27.12.) und Bamberg (28.12.).

Foto: dpa Picture-Alliance / Hauke-Christian Dittrich / picture alliance/dpa

Welche Songs werden Feine Sahne Fischfilet in Berlin spielen?

Natürlich kann die Setlist bei ihrem Konzert in der Zitadelle Spandau davon abweichen, aber diese Songs spielte die Band bei ihrem Konzert in letzten Jahr in Hannover am 29. Dezember:

Zurück in unserer Stadt Alles auf Rausch Solange es brennt Mit Dir Schlaflos in Marseille Angst frisst Seele auf Nur Applaus Alles anders Niemand wie ihr Geschichten aus Jarmen Ostrava / Solidarität Ich mag kein Alkohol Suruç Lass uns gehen

Zugabe:

Für diese eine Nacht Zuhause Wut Wir haben immer noch uns Dreck der Zeit Warten auf das Meer Wo niemals Ebbe ist

Wie komme ich zur Zitadelle Spandau in Berlin?

Konzertbesucher nutzen am besten den öffentlichen Nahverkehr. Die Zitadelle Spandau ist vom U-Bahnhof Zitadelle (U7), dem S-Bahnhof Spandau (S5), dem Bahnhof Berlin-Spandau (Fern- und Regionalverkehr) oder von der Busstation Zitadelle (X33) fußläufig erreichbar. Wer mit dem Auto zum Konzert fahren möchte, kann einen der umliegenden Parkplätze nutzen. Behindertenparkplätze befinden sich im Zitadellenweg.

Feine Sahne Fischfilet live in Berlin 2019, Freitag, 23. August, Einlass: 17:30 Uhr, Konzertbeginn 19:00 Uhr, Zitadelle Spandau, Am Juliusturm 64, 13599 Berlin