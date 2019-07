Lufthansa: Viele Mitarbeiter haben sich krank gemeldet - Probleme bei der Bordverpflegung

Berlin.. Lufthansa-Passagiere mit weniger als drei Stunden Flugzeit müssen sich derzeit mit einem schmaleren Angebot bei der Bordverpflegung zufrieden geben. Grund sei der hohe Krankenstand bei der Catering-Tochtergesellschaft LSG Sky Chefs, wie ein Unternehmenssprecher am Dienstag sagte. In den Produktionsstätten an den Drehkreuzen München und Frankfurt hätten sich überdurchschnittlich viele Mitarbeiter krank gemeldet. Als Reaktion würden Inlands- und Mittelstreckenflüge derzeit nur mit einem eingeschränkten Angebot an Speisen und Getränken beladen. Lufthansa versuche alle, um die Auswirkungen so gering wie möglich zu halten, versicherte der Sprecher.

Eurowings-Flüge nicht vom Engpass betroffen

Betroffen sind auch Lufthansa-Flüge von und nach Berlin. Von den Flughäfen Schönefeld und Tegel fliegen Maschinen der Kranich-Airline ausschließlich Frankfurt am Main und München an. Fluggesellschaften der Lufthansa-Gruppe wie Austrian, Brussels, Eurowings oder Swiss, die ebenfalls von den Berliner Flughäfen aus operieren, seien von den Problemen beim Catering nicht betroffen, so der Sprecher.

Lufthansa informierte seine Fluggäste am Dienstag per E-Mail über die Engpässe. „Wir können Ihnen leider nicht immer die gewohnte Auswahl an Getränken und Mahlzeiten anbieten“, hieß es in dem Schreiben. Und weiter: „Leider müssen wir davon ausgehen, dass die Situation noch weitere Wochen anhalten kann.“ Passagiere berichteten bereits, dass es in der Economy-Klasse beispielsweise keine Heißgetränke sowie Schokoschnitten statt belegte Sandwiches gegeben habe.

Catering-Sparte soll verkauft werden

Unklar ist inwieweit die Krankmeldungen mit den vor einigen Wochen bekannt gewordenen Plänen der Lufthansa zum geplanten Verkauf der Catering-Sparte zusammenhängen. Der Lufthansa-Konzern wolle Investitionen künftig aus sein Kerngeschäft konzentrieren, sagte ein Sprecher. Daher habe sich das Unternehmen entschieden, den Geschäftsbereich mit zuletzt weltweit rund 35.000 Arbeitsplätzen abzustoßen. In Deutschland arbeiten für LSG rund 5500 Mitarbeiter, davon 1100 in München und 2200 in Frankfurt.

Derzeit bereite man den Verkauf der Sparte an einen strategischen Investor aus dem Catering-Geschäft vor, sagte der Sprecher weiter. Bei den Mitarbeitern sorgen die Pläne für Wurt und Unverständnis. Zuletzt hatte es Anfang Juni bundesweite Demonstrationen bei der LSG Sky Chefs gegeben. Insider berichten zudem, dass seit dem Bekanntwerden der Verkaufsabsichten die Krankmeldungen bei dem Unternehmen gestiegen sind.

Sky Chefs sollen Essen günstiger herstellen

Nicht nur um möglichen Interessenten den Kauf der Catering-Tochter schmackhaft zu machen, hatte die Lufthansa den Sky Chefs zuletzt einen Sparkurs verordnet. Hintergrund sind auch seit Jahren stagnierende Umsätze im Geschäft mit dem Essen an Bord von Flugzeugen. Die Passagiere sind an der Entwicklung nicht ganz unschuldig: Bei vielen Kunden ist das einzige Kriterium der Flugpreis. Essen muss in vielen Fällen extra bezahlt werden.

Lufthansa will deswegen künftig auch günstiger produzieren lassen. Dafür soll der Großteil der Bordverpflegung bald außerhalb Deutschland zubereitet werden. Im tschechischen Industriepark Nová Hospoda, nahe der deutschen Grenze, hat der Konzern bereits einen Produktionsstandort aufgebaut. Die neue Großküche soll weiter wachsen. Das könnte zulasten der deutschen Standorte, etwa Frankfurt am Main gehen. Die Gewerkschaft Verdi hatte bereits den Erhalt aller in Deutschland bestehenden Arbeitsplätze gefordert.